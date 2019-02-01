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"Jet kravatçı"nın neşeli mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:35 | Son Güncelleme

Edirne'de seyyar kravat satıcısı Sebahattin Kara, kendisine has geliştirdiği teknik ve el çabukluğuyla yaptığı kravat bağlama gösterisi ile ilgileri üzerine çekiyor - "Jet kravatçı" olarak tanınan Kara: - "Kravat almak istemeyenler bile gösterimi izleyince fikirlerini değiştirip alıyorlar"

EDİRNE (AA) - HÜSEYİN PAMUK - Edirne'de "jet kravatçı" olarak tanınan Sebahattin Kara, kendine özgü hızlı kravat bağlama gösterisi ile hem satışlarını artırıyor hem de müşterilerini kendisine hayran bırakıyor.

Yıllar önce Giresun'dan, memur olan ağabeyinin yanında kalmak üzere Edirne'ye gelen Sebahattin Kara (54), senelerdir spor çantasına doldurduğu kravatları cadde cadde, sokak sokak dolaşıp satarak ekmeğini çıkarıyor.

Yaklaşık 30 yıldır kravat satan Kara, satışlarını artırmak için her yıl geliştirdiği hızlı kravat bağlama teknikleriyle "jet kravatçı" olarak biliniyor.

Gösterileriyle müşterileri kendisine hayran bırakan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kravat bağlama gösterisinin satışlarını artıran en önemli özellik olduğunu belirtti.

Kara, "Yıllar önce hiç kravat bağlamayı bilmiyordum. Bir gece rüyamda kendimi kravat bağlarken gördüm. Sabah uyandığımda rüyamda gördüğüm tekniği uygulayarak kravat bağlamaya çalıştım. İnanılmaz bir şekilde hızlı bağlayabildiğimi keşfettim." dedi.

Geç öğrenmesine rağmen kısa sürede çok hızlı kravat bağlayan biri haline geldiğini anlatan Kara, şöyle konuştu:

"Satarken de ilgi çekici gösterimi yapıyorum. İzleyen herkes çok şaşırıyor. Nasıl bu kadar hızlı bir şekilde kravat bağladığımı merak ediyorlar. Kravat almak istemeyenler bile gösterimi izleyince fikirlerini değiştirip alıyorlar. Benim gibi dünya şampiyonu bir adam gösteriyi yapınca mecbur kalıyor almaya. Kendi tekniğimle yaptığım hızlı kravat bağlamada dünya şampiyonuyum. Bu bağlama tekniği tamamen bana ait. Daha önce 2 saniye rekorumu yine kendim egale ederek kravat bağlama hızımı 1 saniyeye düşürdüm. Yarışmaların birçoğunda birinci oldum. Uluslararası birçok gösteriye gittim. Türkiye'de de birçok gösteride çıktım."

Jet kravatçı Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerine gösterisiyle bağladığı kravatları armağan etmek istediğini de belirtti.

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Edirne jet kravatçı Kravat Bağlama Şampiyonu sebahattin kara

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