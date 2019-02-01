"Jet kravatçı"nın neşeli mesaisi

EDİRNE (AA) - HÜSEYİN PAMUK - Edirne'de "jet kravatçı" olarak tanınan Sebahattin Kara, kendine özgü hızlı kravat bağlama gösterisi ile hem satışlarını artırıyor hem de müşterilerini kendisine hayran bırakıyor.

Yıllar önce Giresun'dan, memur olan ağabeyinin yanında kalmak üzere Edirne'ye gelen Sebahattin Kara (54), senelerdir spor çantasına doldurduğu kravatları cadde cadde, sokak sokak dolaşıp satarak ekmeğini çıkarıyor.

Yaklaşık 30 yıldır kravat satan Kara, satışlarını artırmak için her yıl geliştirdiği hızlı kravat bağlama teknikleriyle "jet kravatçı" olarak biliniyor.

Gösterileriyle müşterileri kendisine hayran bırakan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kravat bağlama gösterisinin satışlarını artıran en önemli özellik olduğunu belirtti.

Kara, "Yıllar önce hiç kravat bağlamayı bilmiyordum. Bir gece rüyamda kendimi kravat bağlarken gördüm. Sabah uyandığımda rüyamda gördüğüm tekniği uygulayarak kravat bağlamaya çalıştım. İnanılmaz bir şekilde hızlı bağlayabildiğimi keşfettim." dedi.

Geç öğrenmesine rağmen kısa sürede çok hızlı kravat bağlayan biri haline geldiğini anlatan Kara, şöyle konuştu: