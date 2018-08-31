Jet-ski denizde bomba gibi patladı

Soçi’de yaşanan ilginç olayda bir baba ve çocuğu jet-ski olarak bilinen deniz hız motoruna bindi. Hareket ettikten birkaç saniye sonra jet-ski patladı. Patlamanın etkisiyle baba ve çocuk havaya fırladı, jet-ski ise paramparça oldu.
Yaşanan bu olayın üzerine kurtarma ekipleri, yaralanan baba ve çocuğu hastaneye götürdü. Babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocuğun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kiralama firması hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)
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