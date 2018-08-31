HABER

Jet-ski denizde bomba gibi patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Rusya’nın Soçi şehrinde bulunan Kabardinka tatil köyünde bir baba ile çocuğu jet-ski ile denizin keyfini sürmek isterken jet-ski patladı. Baba ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Soçi’de yaşanan ilginç olayda bir baba ve çocuğu jet-ski olarak bilinen deniz hız motoruna bindi. Hareket ettikten birkaç saniye sonra jet-ski patladı. Patlamanın etkisiyle baba ve çocuk havaya fırladı, jet-ski ise paramparça oldu.

Yaşanan bu olayın üzerine kurtarma ekipleri, yaralanan baba ve çocuğu hastaneye götürdü. Babanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocuğun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kiralama firması hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

PARTNERVe görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...Ve görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...
Motosiklet kazasında yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kameradaMotosiklet kazasında yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada
Rusya'da beton mikseri devrildi, faciadan dönüldüRusya'da beton mikseri devrildi, faciadan dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Soçi jet-ski patlama

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftçiden ilginç sulama yöntemi

Çiftçiden ilginç sulama yöntemi

Motosiklet kazasında yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

Motosiklet kazasında yayanın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

Rusya'da beton mikseri devrildi, faciadan dönüldü

Rusya'da beton mikseri devrildi, faciadan dönüldü

Eğitim sırasında beklenmedik olay

Eğitim sırasında beklenmedik olay

Tehlikeli oyun kamerada

Tehlikeli oyun kamerada

Helikopter kazası kamerada

Helikopter kazası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.