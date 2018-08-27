Jet ski ile 'banana' çarpıştı: Avustralyalı baba ve 2 çocuğu yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesindeki sahilde, jet ski ile sürat teknesiyle çekilen 'banana' denilen şişme bot çarpıştı. Kazada Avustralyalı baba ve 2 çocuğu yaralandı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki iki otelin sahilinde, saat 13.00 sıralarında, üzerinde turistlerin olduğu jet ski ile sürat teknesiyle çekilen, muz şeklindeki 'banana' isimli şişme bot çarpıştı. Kazada 'banana'da bulunan Avustralyalı Thomas Knuchel ile çocukları Maya Leilani ve Luis Neuren Knuchel yaralandı. Jet skideki kimliği öğrenilemeyen Rus turist ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı, ambulansla özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili iki otelin su sporlarındaki yetkilileri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası
Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!
Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü
Almanya’dan önemli Türkiye açıklaması!
Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı