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Jet ski ile 'banana' çarpıştı: Avustralyalı baba ve 2 çocuğu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki sahilde, jet ski ile sürat teknesiyle çekilen 'banana' denilen şişme bot çarpıştı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesindeki sahilde, jet ski ile sürat teknesiyle çekilen 'banana' denilen şişme bot çarpıştı. Kazada Avustralyalı baba ve 2 çocuğu yaralandı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki iki otelin sahilinde, saat 13.00 sıralarında, üzerinde turistlerin olduğu jet ski ile sürat teknesiyle çekilen, muz şeklindeki 'banana' isimli şişme bot çarpıştı. Kazada 'banana'da bulunan Avustralyalı Thomas Knuchel ile çocukları Maya Leilani ve Luis Neuren Knuchel yaralandı. Jet skideki kimliği öğrenilemeyen Rus turist ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 3 yaralı, ambulansla özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili iki otelin su sporlarındaki yetkilileri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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