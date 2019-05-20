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Jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveç vatandaşı Sahil Güvenliğe yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın İstanköy Adası’ndan jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveçli turist, Bodrum açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.Kos (İstanköy) Adası’ndan jet-ski ile Türk kara sularına giren bir şahsı gören Sahil Güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveç vatandaşı Sahil Güvenliğe yakalandı

Yunanistan’ın İstanköy Adası’ndan jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveçli turist, Bodrum açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.
Kos (İstanköy) Adası’ndan jet-ski ile Türk kara sularına giren bir şahsı gören Sahil Güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Türk kara sularına girdiği anda Akyarlar açıklarında durdurulan jet-skiyi kullanan İsveç uyruklu 65 yaşındaki Goran Axel Hedelin isimli şahıs, Sahil Güvenlik botu üzerine alınarak Turgutreis limanına götürüldü.
İfadesi alınan İsveçlinin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği öğrenildi.

Jet-ski ile Türk kara sularına giren İsveç vatandaşı Sahil Güvenliğe yakalandı

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