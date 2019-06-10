Jet-Ski ile umuda yolculuk 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na Jet-Ski ile kaçmak isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bugün saat 18.00 sıralarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait bot tarafından Bodrum'un Görecek Adası açıklarında tespit edilen şüpheli Jet-Ski durduruldu. Jet-Ski'ye binen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasadışı yollarla Kos Adası'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet-Ski ile birlikte Sahil Güvenlik Botu'na alınan kaçaklar Turgutreis Limanı'na götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda işlemleri yapılan kaçaklar, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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