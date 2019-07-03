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Jet skili hırsızlar iş adamlarının yatlarına dadandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 13:14 | Son Güncelleme

Bodrum’un sosyete mekanları olan Göltürkbükü ve Hekimköy sahilinde bulunan lüks yatlara jet skili hırsızlar dadandı.

Bodrum’un sosyete mekanları olan Göltürkbükü ve Hekimköy sahilinde bulunan lüks yatlara jet skili hırsızlar dadandı. Birçok iş adamının yatına giren hırsızlar yatların motorlarını, radarlarını, navigasyon cihazlarını çaldı.
Sosyetenin ve iş adamlarının geldiği Türkbükü ve Hekimkoy sahillerine tekne hırsızları dadandı. Jet ski ile geldikleri koylarda demirli yatların, radar ve seyir sefer aletlerini çalarak izlerini kaybettiren jet skili hırsızların son kurbanı iş adamı Sinan Vardar oldu. Hekimköy’deki evinin önüne demirli teknesinden radar ve seyir sefer aletleri çalınan ve sahil güvenliğe başvuran Vardar, teknesinden çalınanların bulunmasını istedi.
Öte yandan, jet ski ve botlarla gece yarısı geldikleri koylarda tekne motorlarını çalan hırsızların işi ilerletip son olarak bir tatilcinin teknesini çaldığı öğrenildi.

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