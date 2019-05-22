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Jet-ski’ye tutunarak Yunan adalarına kaçmaya çalışan Filistinli kaçaklar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 17:32 | Son Güncelleme

Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na jet-ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Öğle saatlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından Kargı Adası açıklarında tespit edilen şüpheli jet-ski durduruldu.

Jet-ski’ye tutunarak Yunan adalarına kaçmaya çalışan Filistinli kaçaklar yakalandı

Bodrum’dan Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na jet-ski ile kaçmak isteyen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Öğle saatlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik botu tarafından Kargı Adası açıklarında tespit edilen şüpheli jet-ski durduruldu. Jet-ski’ye binen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Kos Adası’na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet-ski ile birlikte sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar Turgutreis limanına götürüldü.
Sahil güvenlik komutanlığında işlemleri yapılan kaçakların emniyet güçlerine teslim edileceği öğrenildi.

Jet-ski’ye tutunarak Yunan adalarına kaçmaya çalışan Filistinli kaçaklar yakalandı

Jet-ski’ye tutunarak Yunan adalarına kaçmaya çalışan Filistinli kaçaklar yakalandı

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