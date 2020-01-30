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Jet Sosyete 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Ezgi Mola ortalığı karıştıracak! Jet Sosyete yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 30.01.2020 23:35 | Son Güncelleme

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete'nin puhutv.com’da 14 Şubat Cuma günü yanına girecek 3. sezon 12’nci bölüm ayrıntıları belli oldu. Ezgi Mola'nın konuk oyuncu olarak rol alacağı Jet Sosyete'nin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Geçtiğimiz yılın en çok izlenen dizisi olan Jet Sosyete, 1,5 aylık aranın ardından seyirciyle buluşuyor. 14 Şubat'ta puhutv'de yayınlanacak yeni bölüm fragmanı dün akşam yayınlandı. Dizinin 12. bölümünde ünlü oyuncu Ezgi Mola konuk oyuncu olarak yer alıyor.

JET SOSYETE YENİ BÖLÜMDE EZGİ MOLA SÜRPRİZİ

Ozan’ın yeni sevgilisi İpek (Ezgi Mola) eğlencesi ve samimiyetiyle sitedeki herkesin gözdesi haline gelir. İlayda’yla tanışan İpek, Ozan’ın eski nişanlısı olduğunu öğrenince İlayda’yı bir tehdit olarak görmeye başlar. İlayda, İpek’in onu öldürmekle tehdit ettiğini kimseyi inandıramaz ve çevresinden paranoyak muamelesi görür.

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Öte yandan Cengiz, devletin değeri beş milyonun üzerinde olan evlerden alacağı vergiyi öğrenince dünya başına yıkılır. Gizem ve Zahide, Cengiz’in vergisini ödemesi için kurnaz bir plan yapar.

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