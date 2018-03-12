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Jet Sosyete 4. son bölüm: Cengiz, Yaşar'ı sattı! (Jet Sosyete 5. yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 12.03.2018 10:15 | Son Güncelleme

Jet Sosyete 4. bölümü ile dün akşam Star TV ekranlarında kahkalarla izlendi. Gülse Birsel'in yıllar sonra ortaya çıkardığı yeni sitcom dizisi Jet Sosyete son bölümünde Yaşar, işten çıkarma zor görevi ile karşı karşıya kaldı. Genel müdür Yaşar'ın üzerine kalan bu zor görev sırasında yaşananlar, ekrana komik sahneler ile yansıdı. Cengiz, son anda Yaşar'ı satışa getirdi. Jet Sosyete son bölümü izleyenler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyorlar. İşte Jet Sosyete son bölümde yaşananlar...

Jet Sosyete 4. son bölüm: Cengiz, Yaşar'ı sattı! (Jet Sosyete 5. yeni bölüm fragmanı)

Jet Sosyete 4. son bölümü izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Star TV'de pazar akşamları yayınlanan ve Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı yeni dizi Jet Sosyete son bölümde şirkette işten çıkarma olayı Yaşar'ı zor duruma soktu. Genel müdür Yaşar, bu zor görevin altında kalkabildi mi? Jet Sosyete son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. Jet Sosyete son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Jet Sosyete son bölümde olanlar...

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jet Sosyete son bölümde; Cengiz Bey şirkette tasarruf önlemleri için işten çıkartma yapılmasını ister; üstelik bu durumu da Yaşar’ın kararıymış gibi şirkete duyurur. İşlerini kaybetmek istemeyen personel aslında sinir oldukları Yaşar’a şirinlik yapma yarışına girerler. Jet Sosyete 4. bölümde ister istemez bir liste ile Cengiz Bey'in karşısına çıkar. Şirket çalışanları ise merakla toplantıyı beklemektedir. Açıklama için çalışanların karşısına çıkıldığı zaman ise Cengiz Bey, Yaşar'ın sözlerini kendi sözleri gibi aktarır. Ve Yaşar, çalışanların gözünde bir kez daha kötü duruma düşer.

Gizem alışveriş bağımlılığı terapisi için evde düzenlediği seansa Safiye’yi de davet eder; Safiye “farklı” bakış açısıyla bu seansın yıldızı olur. Sitenin bahçıvanının kovulması üzerine Melike Özpamuk ailesinin yeni bahçıvanı olarak göreve başlar. Ozan ile Melike’nin geçirdiği zaman artarken İlayda ise bu durumdan gittikçe daha rahatsız olmaktadır. Talip, Yıldız ile arasındaki buzları eritmeye çalışırken, Gündüz de Yaşar’dan aldığı tavsiye ile Alara’nın evine sürpriz bir ziyarette bulunur. Jet Sosyete son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Jet Sosyete 4. son bölümü izle

JET SOSYETE 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Jet Sosyete son bölüm sonrası yeni bölüm merakla bekleniyor. Her bölümde izleyiciyi daha çok kendine çekmeyi başaran Jet Sosyete son bölümünde Yaşar zor durumda kalıyor. Cengiz Bey, işten personel çıkarmamız gerekiyor diyerek Yaşar'a zor bir görev verir. Yaşar, istemeyerek de olsa birkaç kişinin yer aldığı liste hazırlar. Fakat Cengiz Bey, son anda Yaşar'ı çalışanların önüne atar ve fikrin Yaşar'dan çıktığını ama işten personel çıkartılmayacağını söyler. Jet Sosyete yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Jet Sosyete 5. yeni bölüm fragmanı

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