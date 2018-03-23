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Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanı: İrem Derici konuk oluyor! (Jet Sosyete son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 23.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve izleyicileri gülmekten kıran geçiren Jet Sosyete yeni bölümde ünlü şarkıcı İrem Derici konuk olarak katılacak. Yeni bölümde Cengiz, Gizem'in harcamalarına isyan ediyor ve kısıtlama getiriyor. Yaşar, iş arkadaşları ile yemeğe çıkıyor ve pişman oluyor. İşte Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanı: İrem Derici konuk oluyor! (Jet Sosyete son bölüm izle)

Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanı, Star TV tarafından izleyiciler ile paylaşıldı. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve oynadığı 3. dizi olan Jet Sosyete pazar akşamları yayınlanıyor. Her bölümü ile seyirciye kahkahalar attıran ve İrem Derici'nin şarkılarıyla renk katacağı dizinin 6. bölümünde Cengiz'in aşırı harcamalara isyanı ve Yaşar'ın iş arkadaşlarına yanaşması komik bir şekilde ekrana gelecek. İşte Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı...

JET SOSYETE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cengiz Bey, Gizem’in aşırı harcamalarına artık isyan eder. Bütün kredi kartları ve imkanları elinden alınan Gizem, Safiye’nin de yardımıyla artık asgari ücret ile evi ve kendini çekip çevirmek zorundadır. Alara’nın bir yorumu üzere tüm jet sosyetenin Talip’in ocakbaşına akın etmesi üzerine Talip’in imdadına Yıldız yetişecektir. Yaşar’ın kendisini beğenmemesine kırılan Safiye ise büyük bir değişime girer. İlayda ile arasını düzeltmenin yollarını arayan Ozan, ona hediye köpek alır. Ancak bu köpek Ozan’ın da İlayda’nın da başını belaya sokacaktır. Gündüz’ün İlayda’nın uyarısı ile sosyete gibi davranmaya başlaması Alara’yı çileden çıkarır.Kişiye özel kutu yemek servisindeki ticari potansiyeli gören Yaşar ise ev halkını örgütler ve ofis arkadaşlarına ev yemeği tadında diyet kutu yemek getirtmeye başlar. Ancak işler umduğu gibi gitmeyecektir.

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan’ın ofise geri dönmesi ile Yaşar kendisini iyice dışlanmış hisseder. Ozan, Pelin ve Tony’nin yakın arkadaşlıklarını kıskanan Yaşar, kendisini de bu ekibe dahil etmenin yollarını arar. Talip en sonunda Yıldız’a açılmaya karar verir ancak buluşmaları her iki taraf için de bekledikleri gibi gitmez. Evdeki yoğun boya kokusundan içeri giremeyen Yaşarları, Gizem flm izlemeye davet eder. Ancak Gizem ile film izlemek sanıldığı kadar kolay değildir.

İlayda, Melike’nin ağzından Ozan ile ilgili laf almak için onunla yakınlaşmaya çalışır. Öte yandan Alara ve Gündüz’ün ilişkisi için endişelenen İlayda, Tony ile beraber yeni bir plan hazırlar.

Jet Sosyete son bölüm izle

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