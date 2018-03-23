Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanı: İrem Derici konuk oluyor! (Jet Sosyete son bölüm izle)

Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanı, Star TV tarafından izleyiciler ile paylaşıldı. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve oynadığı 3. dizi olan Jet Sosyete pazar akşamları yayınlanıyor. Her bölümü ile seyirciye kahkahalar attıran ve İrem Derici'nin şarkılarıyla renk katacağı dizinin 6. bölümünde Cengiz'in aşırı harcamalara isyanı ve Yaşar'ın iş arkadaşlarına yanaşması komik bir şekilde ekrana gelecek. İşte Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı...

JET SOSYETE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cengiz Bey, Gizem’in aşırı harcamalarına artık isyan eder. Bütün kredi kartları ve imkanları elinden alınan Gizem, Safiye’nin de yardımıyla artık asgari ücret ile evi ve kendini çekip çevirmek zorundadır. Alara’nın bir yorumu üzere tüm jet sosyetenin Talip’in ocakbaşına akın etmesi üzerine Talip’in imdadına Yıldız yetişecektir. Yaşar’ın kendisini beğenmemesine kırılan Safiye ise büyük bir değişime girer. İlayda ile arasını düzeltmenin yollarını arayan Ozan, ona hediye köpek alır. Ancak bu köpek Ozan’ın da İlayda’nın da başını belaya sokacaktır. Gündüz’ün İlayda’nın uyarısı ile sosyete gibi davranmaya başlaması Alara’yı çileden çıkarır.Kişiye özel kutu yemek servisindeki ticari potansiyeli gören Yaşar ise ev halkını örgütler ve ofis arkadaşlarına ev yemeği tadında diyet kutu yemek getirtmeye başlar. Ancak işler umduğu gibi gitmeyecektir.