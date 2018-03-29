Jet Sosyete 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Jet Sosyete son bölümü izle)

Jet Sosyete 7. bölüm fragmanı da izleyenleri güldürmeyi başardı. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı 3. sitcom dizisi olan Jet Sosyete, her pazar akşamı Star TV'de kahkaha dolu bölümleri ile izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak'ın başrolünde oynadığı dizide şirketin getir-götür işlerini yapan Yaşar'ın genel müdürlüğü getirmesi ile ailesiyle Jet Sosyete'ye girmesi komik bir şekilde ekrana geliyor. Jet Sosyete yeni bölümde Yaşar, kızı Yıldız'ın dışarıda gezmesine takarken karısı Safiye arayı bulmaya çalışıyor. Alara ile Gündüz arasındaki aşkta ikili farklı bir boyuta geçiyorlar. Gizem ve kaynanası Zahide hanım arasındaki anlaşmazlık ise izleyenleri güldürmeye devam ediyor. İşte Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı...
Cengiz Bey, Gizem’in aşırı harcamalarına artık isyan eder. Bütün kredi kartları ve imkanları elinden alınan Gizem, Safiye’nin de yardımıyla artık asgari ücret ile evi ve kendini çekip çevirmek zorundadır.
"Çamaşır suyu mu içtin?" #BenKıskançDeğilim pic.twitter.com/Hx4ISyitck— STAR TV (@startv) 25 Mart 2018
Alara’nın bir yorumu üzere tüm jet sosyetenin Talip’in ocakbaşına akın etmesi üzerine Talip’in imdadına Yıldız yetişecektir.
"Kıymetlimsin benim!" #BenKıskançDeğilim pic.twitter.com/TtfNttNv7Q— STAR TV (@startv) 25 Mart 2018
Yaşar’ın kendisini beğenmemesine kırılan Safiye ise büyük bir değişime girer. İlayda ile arasını düzeltmenin yollarını arayan Ozan, ona hediye köpek alır. Ancak bu köpek Ozan’ın da İlayda’nın da başını belaya sokacaktır. Gündüz’ün İlayda’nın uyarısı ile sosyete gibi davranmaya başlaması Alara’yı çileden çıkarır.
İrem Derici #JetSosyete'de #BenKıskançDeğilim pic.twitter.com/OGPycJ5oUT— STAR TV (@startv) 25 Mart 2018
Kişiye özel kutu yemek servisindeki ticari potansiyeli gören Yaşar ise ev halkını örgütler ve ofis arkadaşlarına ev yemeği tadında diyet kutu yemek getirtmeye başlar. Ancak işler umduğu gibi gitmeyecektir.
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