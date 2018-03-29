Jet Sosyete 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Jet Sosyete son bölümü izle)

Jet Sosyete 7. bölüm fragmanı da izleyenleri güldürmeyi başardı. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı 3. sitcom dizisi olan Jet Sosyete, her pazar akşamı Star TV'de kahkaha dolu bölümleri ile izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak'ın başrolünde oynadığı dizide şirketin getir-götür işlerini yapan Yaşar'ın genel müdürlüğü getirmesi ile ailesiyle Jet Sosyete'ye girmesi komik bir şekilde ekrana geliyor. Jet Sosyete yeni bölümde Yaşar, kızı Yıldız'ın dışarıda gezmesine takarken karısı Safiye arayı bulmaya çalışıyor. Alara ile Gündüz arasındaki aşkta ikili farklı bir boyuta geçiyorlar. Gizem ve kaynanası Zahide hanım arasındaki anlaşmazlık ise izleyenleri güldürmeye devam ediyor. İşte Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı...

JET SOSYETE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Bey, Gizem’in aşırı harcamalarına artık isyan eder. Bütün kredi kartları ve imkanları elinden alınan Gizem, Safiye’nin de yardımıyla artık asgari ücret ile evi ve kendini çekip çevirmek zorundadır.