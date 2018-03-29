MAGAZİN

Jet Sosyete 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Jet Sosyete son bölümü izle)

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2018 10:35 | Son Güncelleme

Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı izleyiciler ile paylaşıldı. Gülse Birsel'i senaryosunu yazdığı ve oynadığı Jet Sosyete'de Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt ve Sarp Apak başrollerde yer alıyor. Jet Sosyete yeni bölüm fragmanında Yıldız ile Yaşar arasındaki tartışmayı Safiye önlemeye çalışıyor. Alara ile Gündüz aşkı aynı hızda devam ediyorken Gizem ile kaynanası Zahide hanım arasındaki sürtüşme yine aynı şekilde sürüyor. İşte Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı ve son bölümü...

Jet Sosyete 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Jet Sosyete son bölümü izle)

Jet Sosyete 7. bölüm fragmanı da izleyenleri güldürmeyi başardı. Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı 3. sitcom dizisi olan Jet Sosyete, her pazar akşamı Star TV'de kahkaha dolu bölümleri ile izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak'ın başrolünde oynadığı dizide şirketin getir-götür işlerini yapan Yaşar'ın genel müdürlüğü getirmesi ile ailesiyle Jet Sosyete'ye girmesi komik bir şekilde ekrana geliyor. Jet Sosyete yeni bölümde Yaşar, kızı Yıldız'ın dışarıda gezmesine takarken karısı Safiye arayı bulmaya çalışıyor. Alara ile Gündüz arasındaki aşkta ikili farklı bir boyuta geçiyorlar. Gizem ve kaynanası Zahide hanım arasındaki anlaşmazlık ise izleyenleri güldürmeye devam ediyor. İşte Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı...

JET SOSYETE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Bey, Gizem’in aşırı harcamalarına artık isyan eder. Bütün kredi kartları ve imkanları elinden alınan Gizem, Safiye’nin de yardımıyla artık asgari ücret ile evi ve kendini çekip çevirmek zorundadır.

Alara’nın bir yorumu üzere tüm jet sosyetenin Talip’in ocakbaşına akın etmesi üzerine Talip’in imdadına Yıldız yetişecektir.

Yaşar’ın kendisini beğenmemesine kırılan Safiye ise büyük bir değişime girer. İlayda ile arasını düzeltmenin yollarını arayan Ozan, ona hediye köpek alır. Ancak bu köpek Ozan’ın da İlayda’nın da başını belaya sokacaktır. Gündüz’ün İlayda’nın uyarısı ile sosyete gibi davranmaya başlaması Alara’yı çileden çıkarır.

Kişiye özel kutu yemek servisindeki ticari potansiyeli gören Yaşar ise ev halkını örgütler ve ofis arkadaşlarına ev yemeği tadında diyet kutu yemek getirtmeye başlar. Ancak işler umduğu gibi gitmeyecektir.

Jet Sosyete 6. son bölümü izle

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Jet Sosyete izle Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı Jet Sosyete 7 bölüm fragmanı Jet Sosyete son bölüm star tv

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Reyting sonuçları 20 Mart Salı: Kim birinci oldu? EDHO mu Mehmed Bir Cihan Fatih'i mi?

Reyting sonuçları 20 Mart Salı: Kim birinci oldu? EDHO mu Mehmed Bir Cihan Fatih'i mi?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Reyting sonuçları 28 Mart Çarşamba: Kim birinci oldu? Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi?

Reyting sonuçları 28 Mart Çarşamba: Kim birinci oldu? Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi?

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı: Aslı itiraf ediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı: Aslı itiraf ediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 10. son bölümü izle: Tahir, Vedat'ı öldürecek mi? (Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölüm fragmanı çıktı!)

Sen Anlat Karadeniz 10. son bölümü izle: Tahir, Vedat'ı öldürecek mi? (Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölüm fragmanı çıktı!)

Sadettin Köpek nasıl, ne zaman öldü? Sadettin Köpek'in ölümü Aslıhan'ın elinden mi oldu?

Sadettin Köpek nasıl, ne zaman öldü? Sadettin Köpek'in ölümü Aslıhan'ın elinden mi oldu?

Diriliş Ertuğrul 112. son bölüm izle: Aslıhan öldü mü? (Diriliş Ertuğrul 113. yeni bölüm fragmanı yayında!)

Diriliş Ertuğrul 112. son bölüm izle: Aslıhan öldü mü? (Diriliş Ertuğrul 113. yeni bölüm fragmanı yayında!)

Sen Anlat Karadeniz dizisinde şoke eden kadına şiddet sahnesi! Vedat bu defa Berrak'a işkence yaptı

Sen Anlat Karadeniz dizisinde şoke eden kadına şiddet sahnesi! Vedat bu defa Berrak'a işkence yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.