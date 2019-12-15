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Jet Sosyete'de Gülse Birsel'den Can Yaman'a 'libido' göndermesi

DİZİ HABERLERİ  | 15.12.2019 21:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı 'libido' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen ve birçok ünlü isimden tepki gören Can Yaman'a bir taş da Gülse Birsel'den geldi. Birsel, hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde oynadığı 'Jet Sosyete' dizisinin son bölümünde Yaman'a göndermede bulundu.

Jet Sosyete'de Gülse Birsel'den Can Yaman'a 'libido' göndermesi

Can Yaman'ın tartışmalı libido sözlerine oyuncu Gülse Birsel'den de tepki geldi. Hem senaryosunu yazdığı hem oynadığı Jet Sosyete dizisinde, Gizem karakterinin dizisinin erken bitmesini eleştiren Talip'e Gizem, "Başrolde oynayan çocuğun libidosu yoktu, ben ne yapabilirim. Herkes bilir ki bir dizinin tutma formülü nedir? Tarafların libidolu olması. Bunu bizim sektörde herkes bilir" diye yanıt verdi.

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Can Yaman’ın, “Demet Özdemir biraz snob olsaydı, asla uyumlu olamazdık. Selen Soyder’le bu yüzdem problem yaşadım. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması gerek” sözlerine birçok isim tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel jet sosyete Can Yaman

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