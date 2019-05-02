Jet Sosyete dizisi bitti mi? Gülse Birsel'den final ve yeni sezon açıklaması!

TV8 ekranlarında ikinci sezonuyla yayınlanan Jet Sosyete dizisi 39. bölümüyle sezon finali yaptı. Ünlü şarkıcı Nilüfer'in de konuk oyuncu olarak rol aldığı Jet Sosyete'nin final bölümünde sürprizler yaşandı.

JET SOSYETE FİNAL Mİ YAPTI? GÜLSE BİRSEL'DEN AÇIKLAMA

Dizinin senaristi ve başrol oyuncularından Gülse Birsel ise final bölümünün yayınlandığı sıralarda sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 'Jet Sosyete bitti mi?' sorusunu yanıtlayan Birsel, "Jet Sosyete 'final' yazdığı için hüzün, acı, isyan duygularıyla dolu tweet’ler var. Panik yok, dizi bitmiyor. Tv8’deki final bu. Yeni sezonda başka adreste devam. Adres kablolu yayından seyredilen bir TV kanalı değil. Yakında öğreneceksiniz" notunu paylaştı.

Yeni sezonda 40-50 dakikalık bölümler halinde Jet Sosyete'nin yayınlanacağı duyuran Birsel, "Ben haftaya kısa bir tatil, sonra yeni sezonda başka bir platformdan evlere neşe, ruhlara huzur getirecek, hepimize iyi gelecek 40-50 dakikalık Jet Sosyete bölümlerine ufaktan hazırlık. Bizleri şu ana kadar yaklaşık 4500 dakika seyrettiğiniz için çok teşekkürler. 39 bölümü yedik vallahi. (İlk sezon için @startv, bu sezon için @tv8 ve @acunilicali’ya çok teşekkürler.) Gösteri devam edecek" açıklamasını yaptı.