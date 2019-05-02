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Jet Sosyete dizisi bitti mi? Gülse Birsel'den final ve yeni sezon açıklaması!

DİZİ HABERLERİ  | 02.05.2019 22:36 | Son Güncelleme

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete dizisi, 2 Mayıs Perşembe yayınlanan 39. son bölümüyle sezon finali yaptı. TV8 ekranlarına veda eden Jet Sosyete dizisi için Gülse Birsel flaş bir açıklama yaptı. Peki Jet Sosyete bitti mi? Final mi yaptı? Yeni sezon hangi kanalda yayınlanacak? İşte Gülse Birsel'in açıklamaları.

Jet Sosyete dizisi bitti mi? Gülse Birsel'den final ve yeni sezon açıklaması!

TV8 ekranlarında ikinci sezonuyla yayınlanan Jet Sosyete dizisi 39. bölümüyle sezon finali yaptı. Ünlü şarkıcı Nilüfer'in de konuk oyuncu olarak rol aldığı Jet Sosyete'nin final bölümünde sürprizler yaşandı.

JET SOSYETE FİNAL Mİ YAPTI? GÜLSE BİRSEL'DEN AÇIKLAMA

Dizinin senaristi ve başrol oyuncularından Gülse Birsel ise final bölümünün yayınlandığı sıralarda sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 'Jet Sosyete bitti mi?' sorusunu yanıtlayan Birsel, "Jet Sosyete 'final' yazdığı için hüzün, acı, isyan duygularıyla dolu tweet’ler var. Panik yok, dizi bitmiyor. Tv8’deki final bu. Yeni sezonda başka adreste devam. Adres kablolu yayından seyredilen bir TV kanalı değil. Yakında öğreneceksiniz" notunu paylaştı.

GGG

Yeni sezonda 40-50 dakikalık bölümler halinde Jet Sosyete'nin yayınlanacağı duyuran Birsel, "Ben haftaya kısa bir tatil, sonra yeni sezonda başka bir platformdan evlere neşe, ruhlara huzur getirecek, hepimize iyi gelecek 40-50 dakikalık Jet Sosyete bölümlerine ufaktan hazırlık. Bizleri şu ana kadar yaklaşık 4500 dakika seyrettiğiniz için çok teşekkürler. 39 bölümü yedik vallahi. (İlk sezon için @startv, bu sezon için @tv8 ve @acunilicali’ya çok teşekkürler.) Gösteri devam edecek" açıklamasını yaptı.

Nilüfer_Jet Sosyete (3)

JET SOSYETE 3. YENİ SEZON HANGİ KANALDA OLACAK?

Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, Bartu Küçükçağlayan, Ecem Uzun, Derya Karadaş, Ayşe Nil Şamlıoğlu ve Aslı Bekiroğlu'nun paylaştığı Jet Sosyete dizisi, ilk olarak Star TV'de yayınlanmaya başlamış, ikinci sezonunda ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'e transfer olmuştu. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün, yapımcılığını ise BKM'nin üstlendiği dizi yeni sezonda Blu TV yada Puhu TV'de yayınlanacak.


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