Jet Sosyete dizisi yeni bölümde O Ses Türkiye sürprizi!

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Jet Sosyete’nin yeni bölümünde O Ses Türkiye heyecanı yaşanacak. Ozan (Sarp Apak) ve Melike (Aslı Bekiroğlu), yarışmacı olarak programa katılarak jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk’e kök söktürecek.

'SEN O DÖNEM FİRARDAYDIN HERHALDE'

İkiliye kimlerin döneceği merak edilirken, beklemedikleri anda Nazlı’nın (Nursena Yılmaz) sahneye çıkması ve de seçtiği şarkı, Ozan ve Melike’yi şoke edecek.

Bölümde asıl sürpriz ise Gülse Birsel’in sahneye çıkmasıyla yaşanacak. Birsel’in hayat verdiği Gizem’in Acun Ilıcalı ve jüri üyeleriyle olan sahnesi, izleyicileri kahkahalara boğacak. Jet Sosyeteekibi, O Ses Türkiye stüdyosunu karıştıracak.



Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz gibi önemli isimlerin başrolünü paylaştığı ‘Jet Sosyete’nin yeni bölümü 7 Kasım Çarşamba saat 20:00’da TV8’de ekranlara gelecek.





