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Jet Sosyete dizisi yeni bölümde Yıldız Tilbe sürprizi

DİZİ HABERLERİ  | 12.10.2018 20:14 | Son Güncelleme

Jet Sosyete'nin 2. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Jet Sosyete'nin yeni bölümüne sanatçı Yıldız Tilbe konuk oluyor.

Jet Sosyete dizisi yeni bölümde Yıldız Tilbe sürprizi

Çarşamba günleri ekrana gelen Jet Sosyete'nin yeni sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Yeni bölümde ünlü sanatçı Yıldız Tilbe konuk oyuncu olarak katılıyor. Gizem (Gülse Birsel) ile Yıldız Tilbe arasındaki diyaloglar ise kahkahaya boğacağa benziyor.

JET SOSYETE KONUSU

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

JET SOSYETE OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından çekiliyor.

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jet sosyete Yıldız Tilbe jet sosyete 2. bölüm fragman

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