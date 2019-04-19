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Jet Sosyete dizisinde sürpriz ayrılık! Yasemin Sakallıoğlu veda mı etti?

DİZİ HABERLERİ  | 19.04.2019 00:45 | Son Güncelleme

TV8'de ekrana gelen Gülse Birsel imzalı komedi dizisi Jet Sosyete'nin 37. son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kumsal karakteri nişanlanarak memleketine döndü. Dizide Kumsal'ı oynayan Yasemin Sakallıoğlu da Jet Sosyete'ye veda etti.

Jet Sosyete dizisinde sürpriz ayrılık! Yasemin Sakallıoğlu veda mı etti?

Mayıs ayında final yapacak olan Jet Sosyete'nin 18 Nisan Salı ekrana gelen bölümünde Kumsal karakteri herkesten gizli bir şekilde nişanlandığını açıkladı.

Diziye sezon başında dahil olan Yasemin Sakallıoğlu (Kumsal), son bölümde nişanlanıp senaryo gereği memleketine dönerek diziden ayrıldı. Kumsal'ın memleketinde gizlice nişanlandığı kişinin, Avrupa Yakası ve Yalan Dünya'da rol alan Dursun (Ömür Arpacı) karakteri olarak gösterilmesi de dikkat çekti.

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Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Jet Sosyete dizisi 2 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 39. bölümüyle final yapacak. Dizinin yeni sezonda dijital bir platformda ve daha kısa bölümler halinde devam etmesi planlanıyor.


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