Jet Sosyete dizisine sürpriz konuk oyuncu

Star TV'de 4 Mart Pazar akşamı 3. bölümüyle yayınlanacak olan Jet Sosyete dizisinde, Çağla Şikel de rol alacak.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği; başrollerini Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren, Enis Arıkan ve Şahin Irmak'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde, ünlü manken ve oyuncu Çağla Şikel kendisini canlandırarak izleyici karşısına çıkacak.

Jet Sosyete, yeni bölümüyle 4 Mart Pazar 20.00'de Star'da!

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