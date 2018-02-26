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Jet Sosyete dizisine sürpriz konuk oyuncu

DİZİ HABERLERİ  | 26.02.2018 22:50 | Son Güncelleme

Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'nin 3. bölümüne ünlü model ve oyuncu Çağla Şikel konuk oluyor.

Jet Sosyete dizisine sürpriz konuk oyuncu

Star TV'de 4 Mart Pazar akşamı 3. bölümüyle yayınlanacak olan Jet Sosyete dizisinde, Çağla Şikel de rol alacak.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği; başrollerini Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren, Enis Arıkan ve Şahin Irmak'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde, ünlü manken ve oyuncu Çağla Şikel kendisini canlandırarak izleyici karşısına çıkacak.

Jet Sosyete, yeni bölümüyle 4 Mart Pazar 20.00'de Star'da!

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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Çağla Şikel

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