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Jet Sosyete dizisine yeni yıl arası! Gülse Birsel duyurdu!

DİZİ HABERLERİ  | 25.12.2018 02:50 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen dizisi Jet Sosyete yeni yıl arası verdi. Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisinin çekimlerine ara verildiğini açıkladı.

Jet Sosyete dizisine yeni yıl arası! Gülse Birsel duyurdu!

Gülse Birsel, bu sezon Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında ekranlara gelen Jet Sosyete dizisinin yılbaşı özel bölümünün yayınlanacağı tarihi duyurdu. Jet Sosyete oyuncuları yılbaşı tatiline çıktı. Dizideki rolüyle beğenileri toplayan ve aynı zamanda senaristliğini de üstlenen Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yılbaşı bölümünün yayınlanacağı tarihi açıkladı.

Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımın altına, “Yılbaşı bölümü çektik demin ama siz 26 Aralık’ta seyredeceksiniz. Jet sosyete oldukları için yeni yıla çok hızlı giriyorlar çünkü. Daha kaliteli espri bulurdum ama az önce kısa bi tatile girdim, hemen saldım kendimi.” şeklinde açıklama ekledi.

Gülse Birsel'in fotoğrafına kısa süre içinde 100 binin üzerinde beğeni gelirken, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt gibi oyunculuklarıyla hayran bırakan kişileri bünyesinde bulunduran Jet Sosyete dizisinin yılbaşı bölümü 26 Aralık’ta ekrana gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yaşar ve Safiye’nin mahalleden bir tanıdıkları genç yaşta hayatını kaybetmiş ve vasiyeti üzerine helvasını Safiye yapar. Bu olay Özpamuk Ailesi’nde birçok şeyin sorgulanmasına yol açar. Kimin vasiyetinde ne yazacağı merak konusu olur. Bu güven sorgulamaları içinde Zahide, Gizem’in ona bakmayacağını düşünerek kendince bir test yapar ayağını burkar. Gizem o kadar çok ilgilenir ki Zahide bu ilgiden çok bunalır ve kurtulmaya çalışırken bütün foyası ortaya çıkar.

Cengiz ise bu genç kayıptan sonra orta yaş krizine girer ve hayatta yapmak isteyip yapamamış olduğu şeyleri peş peşe yapmak için planlar hazırlar. Eve karşı bahanesi ise Yaşar’ın orta yaş krizinde olup onu zorladığıdır. Yaşar’ın gerçeği kendi ailesine söylemesine izin vermez ve git gide Safiye ile Yaşar’ın arası açılır.

İlayda Harry (Hayri) ile beslenme danışmanlığı ve yaşam koçluğu için birlikte çalışmaya karar verir. Ozan, kendisi de Harry (Hayri) ile birlikte çalıştığı için İlayda’nın bunu onu yakından takip edebilmek için yaptığını zanneder. Bu kuşkuları o kadar abartılıdır ki sonuçta o hala İlayda’ya saplantılı gibi görünür.

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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Gülse Birsel

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