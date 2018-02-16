MAGAZİN

Jet Sosyete ilk bölüm ön izleme yayınlandı! Peki Jet Sosyete ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 16.02.2018 11:33 | Son Güncelleme

Jet Sosyete ilk bölüm ön izleme yayınlandı. Gülse Birsel'in heyecanla ve merakla beklenen yeni dizisi Jet Sosyete başlıyor. Avrupa Yakası ile gönüllerde taht kuran Gülse Birsel, beş yıl aradan sonra yeni sitcom dizisi Jet Sosyete ile ekranlara dönüyor. Aralık 2017'de vizyona giren Aile Arasında filmi ile izlenme rekoru kırdı. Peki Jet Sosyete ne zaman başlıyor? Hangi kanalda hangi gün yayınlanacak? Jet Sosyete oyuncuları kimler?

Jet Sosyete ilk bölüm ön izleme yayınlandı! Peki Jet Sosyete ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

Jet Sosyete ilk bölümü ön izleme yayınlandı ve diziden önce heyecan uyandırdı. Gülse Birsel'in uzun zaman sonra ekranlara geri döndüğü Jet Sosyete yakında Star TV'de başlıyor. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizileri ile izleyici rekorları kıran Gülse Birsel, yeni oyuncular, yeni kadrosu ve yepyeni senaryosu ile geri dönüyor. Jet Sosyete dizisi izleyicilerden nasıl tepki alacak merakla bekleniyor. Peki Jet Sosyete ne zaman başlıyor?Jet Sosyete hangi kanalda hangi gün yayınlanacak? Jet Sosyete oyuncuları kimler? İşte Jet sosyete ilk bölüm önizleme sahnesi...

JET SOSYETE İLK BÖLÜM ÖNİZLEME



JET SOSYETE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Jet Sosyete ne zaman başlıyor belli oldu. Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra senaryosunu yazdığı ve oynadığı yeni sitcom tarzı dizisi Jet Sosyete, Star TV'de başlıyor. Başrolünde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak'ın yer aldığı Jet Sosyete için geri sayım başladı. Jet Sosyete 18 Şubat Pazar günü başlıyor. Merakla beklenen dizinin yeni fragmanı da yayınlandı. İşte Jet Sosyete yeni fragmanı ve oyuncu kadrosu...



JET SOSYETE'DE KİMLER OYNUYOR?

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

ÇAĞLAR ÇORUMLU JET SOSYETE'DE

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Usta (Çağlar Çorumlu) karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır.

-yasar-usta-ile-fenomen-olmaya-geliyor--3364479

Yaşar Yüksel’in (Çağlar Çorumlu) rutin ve küçük dünyası beklenmedik şekilde şirketin genel müdürü olarak atanmasıyla tamamen değişecek.

-yasar-usta-ile-fenomen-olmaya-geliyor--3364472

GÜLSE BİRSEL VE JET SOSYETE

Gülse Birsel, önce Avrupa Yakası ile gönüllerde taht kurmayı başardı. Yıllarca izlenme rekoru kıran, adından söz ettiren, dizideki repliklerin hala tekrarlandığı Avrupa Yakası'nın ardından Yalan Dünya ile yeniden herkesi güldürmeyi başaran Gülse Birsel, Aile Arasında filmi ile de hasılat rekoru kırdı ve filmi birçok olumlu yorumlar aldı. Ve Gürse Birsel, şimdi de Jet Sosyete ile yeniden televizyon ekranlarına dönüyor.

Jet Sosyete dizisi orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. Gülse Birsel ise dizide Gizem karakteri ile karşımıza çıkacak. Gizem, her daim süslü ve frapan kıyafetleri, kendine has abartılı konuşma tarzına sahip modellikten sosyeteye giriş yapan bir karakter.



YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jet sosyete Jet Sosyete izle Jet Sosyete ilk bölüm Jet Sosyete ne zaman başlıyor star tv

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

İlginizi Çekebilir

Survivor'dan beklenen ilk tanıtım yayınlandı! Ünlüler takımına soğuk duş

Survivor'dan beklenen ilk tanıtım yayınlandı! Ünlüler takımına soğuk duş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte atv yayın akışı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm bu akşam var mı? İşte atv yayın akışı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır, Hurşit'in hesabını soracak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır, Hurşit'in hesabını soracak mı?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adı Zehra 1. bölüm 2. fragman - Adı Zehra dizisinin oyuncuları ve konusu nedir?

Adı Zehra 1. bölüm 2. fragman - Adı Zehra dizisinin oyuncuları ve konusu nedir?

Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Şubat Cuma Beyaz Show tanıtımı izle

Beyaz Show yeni bölüm konukları kimler? 16 Şubat Cuma Beyaz Show tanıtımı izle

Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Yuvamdaki Düşman 4. son bölüm izle!

Yuvamdaki Düşman 5. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Yuvamdaki Düşman 4. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Begüm'ün vedası gözyaşlarına boğdu!

İstanbullu Gelin 37. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Begüm'ün vedası gözyaşlarına boğdu!

Çukur 17. yeni bölüm fragmanı izle: “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!”

Çukur 17. yeni bölüm fragmanı izle: “İdris baba kendi oğlunu öldürmüş!”

Şahsiyet dizisinin kadrosuna bir ünlü oyuncu daha katıldı

Şahsiyet dizisinin kadrosuna bir ünlü oyuncu daha katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.