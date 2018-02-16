Jet Sosyete ilk bölüm ön izleme yayınlandı! Peki Jet Sosyete ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler?

Jet Sosyete ne zaman başlıyor belli oldu. Gülse Birsel'in 3 yıl aradan sonra senaryosunu yazdığı ve oynadığı yeni sitcom tarzı dizisi Jet Sosyete, Star TV'de başlıyor. Başrolünde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak'ın yer aldığı Jet Sosyete için geri sayım başladı. Jet Sosyete 18 Şubat Pazar günü başlıyor. Merakla beklenen dizinin yeni fragmanı da yayınlandı. İşte Jet Sosyete yeni fragmanı ve oyuncu kadrosu...

Jet Sosyete ilk bölümü ön izleme yayınlandı ve diziden önce heyecan uyandırdı. Gülse Birsel'in uzun zaman sonra ekranlara geri döndüğü Jet Sosyete yakında Star TV'de başlıyor. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya dizileri ile izleyici rekorları kıran Gülse Birsel, yeni oyuncular, yeni kadrosu ve yepyeni senaryosu ile geri dönüyor. Jet Sosyete dizisi izleyicilerden nasıl tepki alacak merakla bekleniyor. Peki Jet Sosyete ne zaman başlıyor?Jet Sosyete hangi kanalda hangi gün yayınlanacak? Jet Sosyete oyuncuları kimler? İşte Jet sosyete ilk bölüm önizleme sahnesi...





JET SOSYETE'DE KİMLER OYNUYOR?

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Emre Taştekin ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete, orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor.

ÇAĞLAR ÇORUMLU JET SOSYETE'DE

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Usta (Çağlar Çorumlu) karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır.

Yaşar Yüksel’in (Çağlar Çorumlu) rutin ve küçük dünyası beklenmedik şekilde şirketin genel müdürü olarak atanmasıyla tamamen değişecek.

GÜLSE BİRSEL VE JET SOSYETE

Gülse Birsel, önce Avrupa Yakası ile gönüllerde taht kurmayı başardı. Yıllarca izlenme rekoru kıran, adından söz ettiren, dizideki repliklerin hala tekrarlandığı Avrupa Yakası'nın ardından Yalan Dünya ile yeniden herkesi güldürmeyi başaran Gülse Birsel, Aile Arasında filmi ile de hasılat rekoru kırdı ve filmi birçok olumlu yorumlar aldı. Ve Gürse Birsel, şimdi de Jet Sosyete ile yeniden televizyon ekranlarına dönüyor.

Jet Sosyete dizisi orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesini konu alıyor. Gülse Birsel ise dizide Gizem karakteri ile karşımıza çıkacak. Gizem, her daim süslü ve frapan kıyafetleri, kendine has abartılı konuşma tarzına sahip modellikten sosyeteye giriş yapan bir karakter.



