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Jet Sosyete oyuncusundan 'setleri durdurun' çağrısı

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2020 20:56 | Son Güncelleme

Oyuncu Hasibe Eren, Çin'den yayılan coronavirüs salgını nedeniyle kayıplar artarken dizi ve film sektörüne bir çağrıda bulundu ve 'setleri durdurun' diye seslendi.

Jet Sosyete oyuncusundan 'setleri durdurun' çağrısı

Jet Sosyete dizisinde Şennur karakterini canlandıran oyuncu Hasibe Eren, coronavirüs salgını nedeniyle kayıplar artarken dizi ve film sektörüne bir çağrıda bulundu ve 'setleri durdurun' diye seslendi.

Çalışma koşullarını paylaşan bir set çalışanının paylaşımını alıntılayan Eren, “Makyaj yaptırcam, saç yaptırıcam, ağız ağıza, sarıla dokuna sahne oynıycam. Giydiğim kostümleri, ayakkabıları bir kostumcü alıp taşıyacak, ses operatörü kostümüme yaka mikrofonu takacak. Ben olsam bizden korkarım. Setleri durdurun” çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
jet sosyete, Hasibe Eren,

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