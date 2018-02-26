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'Jet Sosyete' reytingde fena çakıldı!

DİZİ HABERLERİ  | 26.02.2018 12:17 | Son Güncelleme

Reyting yarışının kıran kırana yaşandığı pazar gecesinde Avrupa Yakası'nı tahtından edeceği konuşulan Jet Sosyete reytingde umduğunu bulamadı.

'Jet Sosyete' reytingde fena çakıldı!

MedyaRadar'da yer alan habere göre Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete ilk bölümüyle Çocuklar Duymasın'ı geçmişti. Ancak dizi 2. bölümde reytinglerde çakıldı.

10. SIRAYA KADAR DÜŞTÜ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, reytinglerde 4. sırada yer alırken Jet Sosyete 10. sıraya kadar düştü. Reyting birincisi ise TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor oldu.

İddialı bir şekilde başlayan dizinin 'Avrupa Yakası'nı unutturacağı konuşulurken bu kadar kötü gitmesi Gülse Birsel hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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jet sosyete reyting star tv Gülse Birsel

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
biraz zaman lazım
derbi haftasi dizimi izlenir.
izlettiriyor ama olmamis bence . avrupa yakasinin yanindan dahi gecemez ata demirerli avrupa yakasini tabiki. gaffurla felan deliye vurmuslardi diziyi
çok ama çok kötüü... saçma sapan konular, cıvıtık hareketler ,görüntü kirliliği. izlenecek gibi değil. şaşırmadım başarısız olmasına...survıver gibi oda dibe çakılacak. millet uyandı artık kalite arıyor...
üzülerek söylüyorum sanırım yeteneğini kaybediyor... dizi kısa zamanda final olur etkileyici değil sıkılarak izledim belki düzelir umuduyla ama malesef umduğum gibi keyifli olmadı
zamanla avrupa yakası ve yalan dünya gibi karakterler oturacak ve alışacağız. Produksiyon ve oyunculuklar harika bence bu dizi çok güzel ilerleyecek. Bir de TR de kaç tane komedyen kadın yazar var ki... bence sonuna kadar desteklenmeli
iğrenç insanların iğrenç yaşamları bizi hiç ilgilendirmiyor, gülsede hep aynı kişileri konu yapması baydı artık, avrupa yakasındaki oyuncular nerede bunlar nerede...
milleti aptalmı sanıyor saçma bi dizi iğrenç ötesi
Senaryo kopyala yapıştır oyuncular yeterince ve ara vermeksizin yüzlerini çok harcadı Cengiz Bozkurt berbat bir tipleme senaryo dolayısı ile diyaloglar bayanın bayagısı sonuç sıfır
avrupa yakası gibi olmayacak. herkes aynı tadı bekledi. burhan taklidi de çiğ duruyor
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