'Jet Sosyete' reytingde fena çakıldı!

MedyaRadar'da yer alan habere göre Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete ilk bölümüyle Çocuklar Duymasın'ı geçmişti. Ancak dizi 2. bölümde reytinglerde çakıldı.

10. SIRAYA KADAR DÜŞTÜ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, reytinglerde 4. sırada yer alırken Jet Sosyete 10. sıraya kadar düştü. Reyting birincisi ise TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor oldu.

İddialı bir şekilde başlayan dizinin 'Avrupa Yakası'nı unutturacağı konuşulurken bu kadar kötü gitmesi Gülse Birsel hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.