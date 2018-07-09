Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı Jet Sosyete dizisi Star'dan sürpriz bir kararla TV8'e transfer oldu. Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, bu transferin perde arkasını yazdı.

'Jet Sosyete' TV8'e neden geçti?

Jet Sosyete’nin TV8'e neden geçtiğiyle ilgili kulağıma gelen şunlar: ‘Dizinin maliyetleri yüksek. İlk başlarda beklediğimiz izlenme oranı yakalanamadı sonra yavaş yavaş oturdu ve seyircisini oluşturdu. Yine de yeni şartlarımıza uymadığı için ayrıldık...’

