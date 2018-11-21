Jet Sosyete'ye Avrupa Yakası'ndaki yönetmen Sıtkı karakteri damga vuracak! Jet Sosyete 2. sezon 7. yeni bölüm izle!

Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Hasibe Eren, Derya Karadaş, Sarp Apak ve Cengiz Bozkurt'un başrollerde oynadığı Jet Sosyete dizisi 2. sezon 7. yeni bölümüyle 21 Kasım Çarşamba akşamı TV8'de olacak. Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünde, Avrupa Yakası'nde yönetmen Sıtkı rolünü canlandıran Özden Özgürdal konuk oyuncu olarak yer alacak.

JET SOSYETE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşar’ın şirket çalışanlarının tümünü dahil ederek kurduğu whatsapp grubu şirket içinde popülerlik kazanmasını ve herkesle yakınlaşmasını sağlar. Yağmur gibi yağan mesajlardan sıkılan İlayda’nın gruptan çıkması ile olaylar büyür.

Aynı salonda dans dersi almaya başlayan Kumsal ile Yıldız bu sayede tanışırlar. Talip ise bu tanışıklıktan haberdar olmadan Kumsal’la flört etmeye çalışmaktadır.

Zahide’nin en sevdiği dizi İlayda’ların yalısında çekilecektir. Zahide ve Gizem’in set ziyareti Gizem’in diziden rol kapmasıyla sonuçlanır. Safiye, fokus grup araştırmalarında C kategori ev kadınlarını temsil etmek üzere iş bulmuştur. Gizem’in dizide rolüne devam edebilmesi onun fokus grup toplantısında söyleyeceklerine bağlıdır.

Alara’nın sağlıklı yaşam adına girdiği açlık diyeti sonucunda bayılması ile onu hastaneye götürmek zorunda kalan ve kendi yerine Şennur’u fokus grup toplantısına gönderen Gizem’in dizi hayatını tehlikeye girer.



