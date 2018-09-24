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Jetin düşürülmesinin ardından Rusya'dan önemli adım!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 12:15 | Son Güncelleme

Şam rejimine ait hava savunma sisteminin bir Rus savaş uçağını düşürmesi ve Moskova'nın İsrail'i suçlamasıyla yükselen tansiyon, Rusya'nın yeni adımıyla zirveye çıktı.

Jetin düşürülmesinin ardından Rusya'dan önemli adım!

Suriye'de geçen hafta bir savaş uçağı düşürülen Rusya, bölgedeki dengeleri değiştirecek yeni bir adım atıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Beşar Esad'ın füze savunma sistemi tarafından vurulan ancak İsrail'in suçlandığı olay sonrası Suriye'ye S-300 anti füze sistemi gönderileceğini duyurdu. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, füze savunma sistemi iki hafta içinde Suriye'ye ulaşmış olacak.

Rusya, ayrıca Şam rejiminin elindeki hava savumma sistemini Rus izleme ve klavuz sistemleriyle de donatacak.

Akdeniz açıklarında füzeyle vurulan Rus savaş uçağındaki 15 asker ölmüştü. Rusya, dün yaptığı açıklamayla İsrail'e ait F-16'ların bilerek Rus uçağını hava savunma sistemine doğru ittiğini savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
rus jeti israil Rusya Suriye S-300 hava savunma sistemi

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