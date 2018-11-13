HABER

Jetler televizyon kanalını vurdu! Bu görüntüler sonrası açıklamalar peş peşe geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 00:40 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı. Saldırı sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki gerilimin bir an önce engellenmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde devasa bir trajediye dönüşecek bir savaşın başlayabileceği uyarısında bulundu. AB ise, Gazze Şeridi'nde son birkaç saattir artan gerilimin endişe verici olduğunu belirterek, tüm şiddet faaliyetlerinin acilen sonlandırılmasını istedi.

Jetler televizyon kanalını vurdu! Bu görüntüler sonrası açıklamalar peş peşe geldi!

İsrail jetleri tarafından, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Kanal binası patlama sonucu yıkıldı. Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti. İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü.

Gazze'deki olaylarla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Paris'te bulunan BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Merkezinde France24 kanalına açıklamalarda bulundu.

Gazze hakkındaki soruya cevap veren Guterres, "Öncelikle (Gazze'deki son gelişmeler) aşırı derecede kaygı veren bir durum. Tarif edilemez bir trajedi. Gazze halkının çektiği zorluklar tasvir edilemez. Ben kendim birkaç ay önce Gazze'deydim. Gelecekten umudu olmayan çok sayıda mahkumun bulunduğu devasa bir hapishane gerçekten." dedi.

"Umuyorum gerilim sona erer. Aksi takdirde Gazze'de yeni bir savaş başlayacak ve devasa bir trajediyle karşı karşıya kalacağız. Bunun önüne mutlaka geçilmeli." diyen Guterres, BM'in yapısı ve BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) reforma gidilmesi çağrılarına değindi. Guterres, dünyanın artık Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi çift kutuplu veya daha sonra 1990'lardaki gibi ABD hegemonyasında tek kutuplu olmadığını söyledi.

Guterres, "Hala 20'nci yüzyılda olan kuruluşlar ve mantaliteye sahibiz. Çok taraflı kuruluşların 21'nci yüzyılın zorluklarıyla mücadele edecek hale getirilmesi gerekir. BM'de bir reforma gidilmesi benim yapabileceğim bir şey değil, üye ülkelerin takdirine kalmış bir konu bu." ifadesini kullandı.

BMGK'nin 2. Dünya Savaşı sonrasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulduğunu vurgulayan Guterres, "BMGK'nin bugünün dünyasıyla uyuşmadığı açıktır. Bu durum huzursuzluk yaratıyor, üye ülkeler arasında huzursuzluğa neden oluyor. Sanıyorum her geçen gün daha fazla çok taraflı karar mekanizmalarına ihtiyaç duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antonio Guterres, Yemen'deki durumu örnek vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün dünya daha çatışmacı ve daha karmaşık ve bölgesel güçler artık büyük güçlerin kontrolünde değil. Yemen'de ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin yani BMGK daimi üyeleri çatışmaların durması konusunda hemfikir. Fakat bugüne kadar bir sonuca varılamadı. Bence kimseye faydası olmayan bir savaş, herkesin kaybettiği, insani açıdan yıkıcı sonuçları olan bir savaş. Biz burada ateşkesi başaramadık. Açıkçası, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hala Hudeyde'yi alabileceklerini düşünüyorlar. Bu bizi aşırı derecede kaygılandırıyor."

AB'DEN DE AÇIKLAMALA GELDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğu bildirilerek, "Gazze Şeridi'ndeki şiddet acilen sona erdirilmeli." ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde özellikle son birkaç saattir gerilimin tırmandığına dikkati çekilen açıklamada, tüm taraflara sivillerin hayatını tehlikeye atmaktan kaçınma ve gerginliği azaltma çağrısı yapıldı. (Ajanslar)


PARTNERMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulunduMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulundu
Esad'dan tartışmalı emlak yasasında geri adımEsad'dan tartışmalı emlak yasasında geri adım
Kuzey Kore sır gibi saklıyordu! 13 gizli bölgenin yeri tespit edildiKuzey Kore sır gibi saklıyordu! 13 gizli bölgenin yeri tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil El Aksa Gazze BM AB

En Çok Okunan Haberler

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman'ı teknik direktörlüğe getiriyor!

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi

Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kore sır gibi saklıyordu! 13 gizli bölgenin yeri tespit edildi

Kuzey Kore sır gibi saklıyordu! 13 gizli bölgenin yeri tespit edildi

İşçilere yanlışlıkla 30 bin Euro gönderildi! Olanlar oldu

İşçilere yanlışlıkla 30 bin Euro gönderildi! Olanlar oldu

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee hayatını kaybetti! (Stan Lee kimdir?)

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Trump'tan tüm dünyaya tehdit!

Trump'tan tüm dünyaya tehdit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.