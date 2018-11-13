Jetlerin vurduğu televizyon kanalının son hali

Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti. İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü. Hükümete bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında 6 bina yıkıldı.
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