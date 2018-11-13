HABER

Jetlerin vurduğu televizyon kanalının son hali

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 07:39 | Son Güncelleme

İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı. Saldırı sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki gerilimin bir an önce engellenmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde devasa bir trajediye dönüşecek bir savaşın başlayabileceği uyarısında bulundu.

Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti. İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü. Hükümete bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında 6 bina yıkıldı.

İşte İsrail jetlerinin vurduğu El Aksa televizyonunun hali

1 / 9

İsrail, Gazze'deki Hamas'a ait "El Aksa" kanalının merkezine hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı.
2 / 9

Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti. İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü.
3 / 9

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in El Aksa kanalına yönelik saldırısını "düşman İsrail'in katil zihniyetini yansıtan barbar bir saldırganlık" şeklinde nitelendirdi.
4 / 9

Berhum, uluslararası kuruluşları, hukuk ve basın organlarını bu "tehlikeli saldırıyı" kınamaya çağırdı.
5 / 9

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da yaptığı yazılı açıklamada, kanalın merkezine yönelik saldırıyı "tehlikeli bir ihlâl" olarak değerlendirdi.
6 / 9

Şihab, saldırının Filistin direnişini daha da güçlendireceğini ifade etti.
7 / 9

Filistinli Gazeteciler Sendikası da İsrail'in El Aksa kanalını hedef almasını kınadı.
8 / 9

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı.
9 / 9

İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil füze saldırısı Gazze

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kuzey Kore sır gibi saklıyordu! 13 gizli bölgenin yeri tespit edildi

Kuzey Kore sır gibi saklıyordu! 13 gizli bölgenin yeri tespit edildi

Jetler televizyon kanalını vurdu! Bu görüntüler sonrası açıklamalar peş peşe geldi!

Jetler televizyon kanalını vurdu! Bu görüntüler sonrası açıklamalar peş peşe geldi!

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Tarkan'dan Liya'lı paylaşım! Beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesleğini duyan şaşıyor! Sara Damnjanovic Instagram'ı sallıyor!

Mesleğini duyan şaşıyor! Sara Damnjanovic Instagram'ı sallıyor!

3 km'den yere çakıldı, hayatta kalmayı başardı! Filmlere konu olan hikaye

3 km'den yere çakıldı, hayatta kalmayı başardı! Filmlere konu olan hikaye

O ülkede şaşırtan gelişme! Bakanlık zengin avına çıkıyor

O ülkede şaşırtan gelişme! Bakanlık zengin avına çıkıyor

New York Times'tan flaş iddia! Suikastin ardından telefon açıp...

New York Times'tan flaş iddia! Suikastin ardından telefon açıp...

ABD Başkanı Trump'a bir şok daha! 24 yıl sonra büyük hezimet, tarihe geçti...

ABD Başkanı Trump'a bir şok daha! 24 yıl sonra büyük hezimet, tarihe geçti...

Myanmar lideri Suu Çii'ye verilen ödül geri alındı

Myanmar lideri Suu Çii'ye verilen ödül geri alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.