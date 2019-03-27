Avustralya’da uyuşturucuyla bağlantılı bir suçtan aranan İngiliz vatandaşı adamın jetski ile kaçma girişimi kısa sürdü.

Avustralya Sınır Gücü (ABF) ve Avustralya Federal Polisi’nin (AFP) yürüttüğü ortak operasyonla jetski ile Avustralya’dan kaçmaya çalışan 57 yaşındaki İngiltere vatandaşı adam kısa süre sonra yakalandı. Avustralya’dan jetskiyle kaçma girişiminde bulunan adamın Torres Boğazı boyunca yaklaşık 144 kilometre gidebildiği belirlendi.

İngiltere vatandaşı 57 yaşındaki adam, uyuşturucuyla bağlantılı bir suçtan aranıyordu.



