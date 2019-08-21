Jeuvenile Kozmetik, cilt bakım ürünlerini büyük bir lansman ile Türkiye pazarına açtı

Son dönemde adını sıklıkla duyurmayı başaran ve ürünleri ile tüketicinin memnuniyetini yakalayan Jeuvenile ürün lansmanını büyük bir gösteri ile gerçekleştirdi. Daha önce üretimini Fransa’da gerçekleştirip ürün dağıtımını Amerika’ya gerçekleştiren Jeuvenile bu sene Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı. Türkiye pazarına giriş yapan marka ürün kalitesi ile sektörde yeni bir nefes olarak görülüyor. Ürünlerin cilt sağlığı açısından risk içermemesi ve çok sağlıklı sonuçların alınması markanın daha da büyüyeceğini gösteriyor. İnsan sağlığına önem veren firma geçmişten gelen tecrübesi ile Türkiye pazarını etkileyecek gibi görünüyor. Jeuvenile Yönetim Kurulu Başkanı “Altuğ Aynur” Açıklama Yaptı Ürün lansmanı gecesinde konuşan Jeuvenile Yönetim Kurulu Başkanı, Altuğ Aynur, önemli açıklamalarda bulundu. Daha öncesinde üretimini Fransa’da gerçekleştirip distribütörler aracılığı ile Amerika, Orta Doğu ve Avrupa pazarına ürünlerimizi gönderiyorduk. Bu sene aldığımız kararla ürünlerimizi “Jeuvenile” markası adı altında, kozmetik üretimini Türkiye’de bulunan üretim alanımıza taşıdık ve ihracatımızı Türkiye üzerinden gerçekleştirmeye karar verdik. Ürünlerimizin ham maddelerini yurt dışından ithal edilip, ürünlerimizin formülünü yurt dışındaki üretici firmamızdan satın aldıktan sonra Türkiye’deki fabrikamızda üretimlere başladık. Altuğ Aynur, ayrıca Türkiye pazarı için de önemli adımlar atıldığı ve kozmetik sektörüne yeni bir heyecanın geldiğinin vurgusunu yaptı. Özellikle ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkisine de değinerek gerekli olan güvenlik belgelerinin Sağlık Bakanlığından alınıp testlerin yapılmasından dolayı alerji ya da benzeri durumun oluşmadığını bu sayede ürünlerin uzun süreli kullanım imkanının bulunması sayesinde cildin daha genç görüneceği konusuna da değindi.

Altuğ Aynur Türkiye pazarında farklı sektörlerde de yaptığı başarılı çalışmaları ile tanınıyor. Özellikle markayı Türkiye’ye getirerek büyük bir çalışmaya imza atmış olması ve markanın pazarlama stratejisi sayesinde Jeuvenile markasını sıklıkla duyacağız gibi gözüküyor. Jeuvenile kozmetik ürünlerinin şu anda sadece online satış platformlarından ve firmanın kendi sitesi olan https://www.jeuvenile.com/ üzerinden satın alınabileceğini dile getiren E-ticaret satış müdürü İrem Genç Aynur, 2021 yılı sonuna kadar ürünlere tüm eczanelerden ve kendi açacağımız mağazalardan ulaşılabileceğini de dile getirdi. Ünlüler ve Fenomenler Jeuvenile Lansmanında Yer Aldı Firmanın yaptığı lansmanda birçok ünlü ve fenomenlerde göze çarpanlar arasındaydı. Yapılan röportajlarda markanın ürünlerinin kalitesi konuşuldu ve deneme ürünleri dağıtıldı. Türkiye’de bir ilke imza atıldığının vurgusu yapıldı. Cilt Bakım Kitleri / Setleri içerisinde cilde yeni bir görünüm kazandıran arındırıcı peeling kremler büyük ilgi gördü. Özellikle de ünlü isimler bu ürünlerin cilt üzerindeki etkilerinin yüksek seviyede olduklarını belirttiler. Coşku ile geçen tanıtımda ünlüler sıra ile söz alarak ürün hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler. Gün boyu koşturma içerisinde olduklarını dile getiren ünlüler ciltlerine bakım konusunda bazen zaman ayıramadıklarını söylediler. Ancak markanın cilt bakım kitleri / setleri ile 3 dakika içerisinde cilde gerekli olan bakımı yapabileceklerini dile getirdiler.

Jeuvenile Cilt Bakım Ürünleri Nelerdir Jeuvenile Türkiye pazarına giriş sonrası hareketlilik başlamış ve bu sektörde rekabet üst seviyelere çıkmıştır. 3 adet cilt bakım kiti / seti ile giriş yapmış ve buna %100 doğal sabunları eklemiştir. 1) Nemlendirici / Detox Cilt Bakım Kiti / Seti: Bu setin içerisinde 3 adet farklı ürün bulunuyor. Arındırıcı Krem Peeling: Özel formül ile sunulan bu ürün cilt üzerinde nem dengesinin oluşmasına yardımcı olur. İçeriğinde badem özü parçaları ve Hindistan ceviz yağı bulunuyor. Cildin sağlıklı görünmesine de olanak sağlayan ürün ölü hücrelerin atılmasına da yardımcı olur. Yüz Temizleme Köpüğü: Cilt üzerinde oluşan kir ve lekelerden arındırmasına yardımcı olan yüz temizleme köpüğü 24 saat boyunca etkilidir. Siyah nokta sorununuz var ise bu ürün sizin için ideal bir seçim olacaktır. Cilt üzerine masaj yaparak uygulayabilir ve gün içerisinde kendinizi özel hissedebilirsiniz. Nemlendirici Bakım Kremi: Cildin pürüzsüz olmasına olanak sağlayan nemlendirici bakım kremi özel formülü ile kullanıcısına yardımcı oluyor. Cildin nemini korumaya yardımcı olmasının yanı sıra içeriğinde yer alan B vitamini de oldukça güçlüdür. Bu da cildinizi korumaya yardımcı olur.

2) Yağlı Ciltler İçin Akne Karşıtı Cilt Bakım Kiti / Seti: Yağlı ciltler için özel formül şeklinde sunulan ürünlerimiz 3 başlık altında yer alıyor. Yüz Temizleme Jeli: Yüz temizleme jeli içeriğinde yer alan BHA (Beta Hidroksi Asitler) ve Algea Extract (Deniz Yosunu Özü) cildin daha pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor. Ölü deri hücrelerin yok edilmesinde oldukça başarılı olan ürün doğal olmasından dolayı kısa sürede pozitif sonuç almanıza yardımcı oluyor. Akne sorunu olanlar için ideal bir seçim olacak olan ürün içerisinde yer alan doğal asitler sayesinde istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Canlandırıcı Yüz Toniği: İçeriğinde yer alan Salicylic Acid ve Witch Hazel Extract (Cadı Fındığı Özü yaşlanma karşıtı özel formülü ile size yardımcı olur. Cilt üzerinde kalan makyaj kalıntılarının çözülmesine de olanak sağlayan ürün dermatologlar tarafından onaylı olarak size sunulur. Cildi besler ve yenilik kazandırır. Akneyi kalıcı olarak önler. Yağlı Ciltler İçin Akne Karşıtı Bakım Kremi: Ürün içerisinde yer alan Salicylic Acid ve Pre + Probiotik akne sorununun ortadan kalmasına yardımcı olur. Yağ dengeleyici özelliği sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunar. Cildin parlak olmasına katkı sağlar. Cildin yağlardan arınmasına yardımcı olur ve cildin nefes almasını sağlar.

3) Leke Karşıtı Cilt Bakım Kiti / Seti: Jeuvenile Leke Karşıtı Cilt Bakım Seti 3 üründen oluşmaktadır. Bunlar:

Aydınlatıcı Peeling Jel: Sivilce sonrası cilt üzerinde oluşan lekelerin yok edilmesinde oldukça etkilidir. Ayrıca güneş lekeleri olanlarda kullanabilir. E vitamini içeren formülü cildin beyazlatılmasında da etkilidir. Cilt altına etki eden formülü ile cildinizi koruyucu özelliği de bulunur. Glikolik Asit Yüz Temizleme Köpüğü: Derinlemesine temizlik yapmak isterseniz bu ürün profesyonel bir seçim olacaktır. Yüz üzerinde oluşan lekelerin kısa sürede yok edilmesine olanak sağlar. Yağlı ciltler için de oldukça uygun olmasından dolayı sorunsuz bir kullanım sağlayabilirsiniz. Leke Karşıtı Bakım Kremi: Sivilcelerden sonra meydana gelen lekeler güzelliğinizin önüne geçebilir. Bunun için içeriğinde yer alan Salicylic Acid ve Pre + Probiotik lekelerin yok edilmesine katkı sağlar. Sivilce sonrası meydana gelen lekeler konusunda güvenilir bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Jeuvenile En Kaliteli Cilt Bakım Ürünü ve En Uygun Fiyat Politikası