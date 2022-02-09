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JGK sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? JGK sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

09.02.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 4 unvanda 104 sözleşmeli personel istihdam edecek. JGK sözleşmeli personel alımı başvuru sürecinde zaman daralıyor. JGK sözleşmeli personel alımı başvuruları online ortamdan yapılacak. Konuyla alakalı detaylar belli oldu. Başvuru şartlarının başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak geliyor.

JGK sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? JGK sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından adaylar için yapılan duyuruya göre başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığı ile yapılacak. JGK sözleşmeli personel alımı başvuru sürecinin sona ermesine az bir zaman kaldı. Peki JGK sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

JGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla veteriner hekim, mütercim-tercüman, garson, hizmetli unvanlarında alımlar gerçekleştirilecek. 28 Ocak'ta başlayan başvuruların 13 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor.

JGK sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? JGK sözleşmeli personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (13 Şubat 2022)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

f. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Sözleşmeli personelin “Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü amirdir. Adaylar başvurularında bu hüküm esasları doğrultusunda hareket edecektir.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel başvurusu ne zaman bitecek İşte personel alımının detayları
ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Başvuru ilan metni Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,

i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak,

j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,

k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS’den (Rusça) 80 puan ve üzeri almış olmak.

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