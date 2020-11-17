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Jigolo çetesi deşifre oldu! Cep telefonuna gelen mesajla tuzağa düşürüyorlar

17.11.2020 14:49 | Son Güncelleme:
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Jigolo çetesi deşifre oldu! Cep telefonuna gelen mesajla tuzağa düşürüyorlar

Kurdukları jigololuk vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran şebeke deşifre oldu.

Dolandırıcıların yöntemleri bitmek bilmiyor. Bu kez de para karşılığında kadınlarla birlikte olmayı teklif eden bir internet sitesi insanları dolandırıyor. Bu internet sitesi cep telefonunuza bir mesaj gönderiyor. Gönderilen mesajda çoğunlukla yüksek bir miktar yer alıyor. Kadınlarla birlikte olup. Bu yüksek miktarın alınabileceği belirtiliyor. Ve ardından gönderilen mesajla bir de internet sitesi linki yer alıyor.

ÜYE PENCERESİ AÇILMIŞ

İnternet sitesindeki üyeler sekmesinin içindeyse isimler ve üstlerindeyse fotoğraflar var. Fakat o fotoğraflardan birini internette arattığınızdaysa o kişinin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.

CNN TÜRK EKİBİ DEŞİFRE ETTİ

Peki jigolo sitesi dolandırıcıları nasıl çalışıyor? CNN TÜRK ekibi o dolandırıcı çetesine ulaştı. Yapılan başvuru sonrasında bir cep telefonu numarası verildi. CNN TÜRK de dolandırıcıları telefonla arayarak o konuşmayı deşifre etti.

İşte o telefon görüşmesinin detayları

TELEFON: Ajansımızın bünyesinde yapılan görüşmeler anlaşmalı olduğumuz otellerde gerçekleşiyor. Bayan üyemizle yaptığınız görüşmeler sonucunda ücretinizi bayan üyemizden alıyorsunuz. 3000 TL ile 5000 TL arasında bir gelir elde ediyorsunuz. Görüşme sonrasında bayan üyemizden alacağınız ücretin yüzde 20sini ajansımıza komisyon olarak ödüyorsunuz.

MUHABİR: Peki benim bir ücret vermem gerekiyor mu?

TELEFON: 3 aylık üyeliğimiz 300 TL, 6 aylık üyeliğimiz 400 TL, 1 yıllık üyeliğimiz 600 TL.

MUHABİR: Ben şimdi o görüşmeye gitmeden önce ücreti vermem mi gerekiyor?

TELEFON: Üyelik ücretini evet, komisyonu görüşmeden sonra alıyoruz.

PEKİ JİGOLO ÇETELERİ NASIL VAATLERDE BULUNUYOR?

TELEFON: Sizlerle bayanların fotoğraflarını paylaşıyorum eşleştiğiniz. Sizin için hangi bayan uygun olursa ilk başta bir telefon görüşmesi sağlıyoruz. Anlaşırsanız zaten aynı gün görüşme sağlayabiliyorsunuz.

EŞLEŞME YALANINI UYDURUYORLAR

TELEFON: Hani şöyle siz kayıt yaptırdığınız zaman bu sistemden gözüküyor. Eğer bayanlar eşleşme gerçekleştirirse zaten sizleri arıyoruz. Hani herhangi bir eşleşme gerçekleşmezse zaten aramıyoruz. O yüzden sizle de Melis hanım eşleşti. Bugün üyeliğinizi oluşturduğunuz takdirde Melis hanımla görüşme sağlayabilirsiniz.

MUHABİR: Önce benden para istiyorsunuz? Yani daha doğrusu parayı göndermem gerekiyor.

TELEFON: Ücreti alıyoruz dediğim gibi. Evet.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Jigolo siteleriyle dolandırıcılık yapan çetelere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Dolandırıcıların yöntemleriyse her geçen gün bir bir tespit ediliyor.

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