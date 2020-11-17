Jigolo çetesi deşifre oldu! Cep telefonuna gelen mesajla tuzağa düşürüyorlar

Dolandırıcıların yöntemleri bitmek bilmiyor. Bu kez de para karşılığında kadınlarla birlikte olmayı teklif eden bir internet sitesi insanları dolandırıyor. Bu internet sitesi cep telefonunuza bir mesaj gönderiyor. Gönderilen mesajda çoğunlukla yüksek bir miktar yer alıyor. Kadınlarla birlikte olup. Bu yüksek miktarın alınabileceği belirtiliyor. Ve ardından gönderilen mesajla bir de internet sitesi linki yer alıyor.

ÜYE PENCERESİ AÇILMIŞ

İnternet sitesindeki üyeler sekmesinin içindeyse isimler ve üstlerindeyse fotoğraflar var. Fakat o fotoğraflardan birini internette arattığınızdaysa o kişinin aslında gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.

CNN TÜRK EKİBİ DEŞİFRE ETTİ

Peki jigolo sitesi dolandırıcıları nasıl çalışıyor? CNN TÜRK ekibi o dolandırıcı çetesine ulaştı. Yapılan başvuru sonrasında bir cep telefonu numarası verildi. CNN TÜRK de dolandırıcıları telefonla arayarak o konuşmayı deşifre etti.

İşte o telefon görüşmesinin detayları

TELEFON: Ajansımızın bünyesinde yapılan görüşmeler anlaşmalı olduğumuz otellerde gerçekleşiyor. Bayan üyemizle yaptığınız görüşmeler sonucunda ücretinizi bayan üyemizden alıyorsunuz. 3000 TL ile 5000 TL arasında bir gelir elde ediyorsunuz. Görüşme sonrasında bayan üyemizden alacağınız ücretin yüzde 20sini ajansımıza komisyon olarak ödüyorsunuz.