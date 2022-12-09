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Jigololuk başvuru formunu doldurunca telefon geldi! 57 yaşındaki adamın hayalleri 74 bin TL ile beraber suya düştü

09.12.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da yaşayan 57 yaşındaki M. K., sosyal medyada bir jigololuk başvurusuna rastladı ve formu doldurdu. Daha sonra bir telefon aldı. Telefonda kayıt işlemleri için kendisinden bir miktar para istendi. M. K. istenen parayı banka hesabına yatırdı ve ne olduysa bundan sonra oldu. Hayalleri yıkılan M. K., 74 bin Türk Lirasından olduğuyla kaldı. Böylece sosyal medyadaki sahtekârlık ortaya çıktı. İşte detayları...

Jigololuk başvuru formunu doldurunca telefon geldi! 57 yaşındaki adamın hayalleri 74 bin TL ile beraber suya düştü

Sosyal medyada gördüğü bir linke tıklayarak jigolo olmak için form dolduran Trabzonlu 57 yaşındaki şahıs kendisini arayan kişinin verdiği banka hesap numarasına 74 bin Türk Lirası parayı havale ederek göndermesi sonrasında dolandırıldığını anlayarak polis merkezine giderek şikayette bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan M.K. (57) adlı vatandaş, iddiaya göre sosyal medyada gördüğü jigolo başvuru formunu doldurdu. Akabinde internet sitesi adına telefonla kendisini arayan kişinin kayıt işlemleri için 74 Bin Türk Lirası istemesi üzerine bu parayı dolandırıcıların banka hesabına yatırdı.

PARA GİTTİ, İLETİŞİM BİTTİ

Parayı yatırdıktan sonra iletişimi kesilen M.K. adlı vatandaş dolandırıldığını anlayınca Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek jigolo sitesi yetkilileri hakkında dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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(İHA)

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