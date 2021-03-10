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Jigololuk vaadiyle 21 kişiyi dolandıran şahıs tutuklandı

10.03.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Jigololuk vaadiyle 21 kişiyi dolandıran şahıs tutuklandı

İstanbul’da jigolo yapmak vaadiyle 21 kişiyi 160 bin TL dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.İstanbul genelinde son günlerde Jigololuk vaadiyle dolandıran internet siteleri çoğaldı.

İstanbul’da jigolo yapmak vaadiyle 21 kişiyi 160 bin TL dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İstanbul genelinde son günlerde Jigololuk vaadiyle dolandıran internet siteleri çoğaldı. Kolay yoldan para kazanmak isteyen erkekleri hedefleyen bir şahıs ise “Jigolo adayları arıyoruz” diyerek daha önceden ağına düşürdükleri numaralara SMS attığı ileri sürüldü.
Bu durum ise en son 57 yaşındaki H.G’nin başına geldi. İddiaya göre “Jigolo adayları arıyoruz” , “Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?” diye bir mesaj alan H.G bu vaatlere inanıp mesaj atan numarayı aradı. Bunun üzerine telefonla görüştüğü kişi, isim, yaş, telefon numarası ve T.C gibi bilgilerini alarak önce kayıt olmak için 3 Bin TL “kayıt parası” adı altında para istedi. Teklifi kabul edip 3 Bin TL gönderen H.G daha sonra “sana müşteri bulduk, ama önce bize 7 bin TL teminat göndermen gerekiyor. İşi bitirdikten sonra 15 Bin TL alacaksın”diyerek H.G’den 7 Bin TL teminat bedeli istedi. Bunun üzerine 7 Bin TL parayı gönderen H.G daha sonra onu arayan kişiye ulaşamayıp dolandırıldığını fark edip hemen polise ihbarda bulundu.
Gelen ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yapılan teknik takip sonucu İ.E (24)’yi Bahçelievler Şirinevler Mahallesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın 21 kişiyi Jigolo yapma vaadiyle toplam 160 Bin TL para dolandırdığı öğrenildi. Şahısın Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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