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Jilet Ayşe'nin kişisel bilgileri polis bilgisayarında arandı

14.07.2020 09:21 | Son Güncelleme

Almanya'da "Jilet Ayşe" olarak tanınan komedyen İdil Baydar'ın kişisel bilgilerinin Hessen polisinde bir bilgisayardan araştırıldığı ortaya çıktı.

Jilet Ayşe'nin kişisel bilgileri polis bilgisayarında arandı

Almanya'nın Hessen eyaletinde emniyet içinde aşırı sağcı yapılanma olduğuna dair kuşkular güçleniyor. Franfurter Rundschau gazetesinin emniyet içindeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, komedyen İdil Baydar'ın kişisil bilgilerinin Hessen polisindeki bir bilgisayardan araştırıldığı tespit edildi.

Ancak haberde Baydar'ın kişisel bilgilerinin sorgulandığı bilgisayarın hangi karakol ya da emniyet birimine bağlı olduğu bilgisi yer almadı.

Baydar'ın bir süredir aşırı sağcılardan tehdit ve hakaret içerikli e-postalar aldığı belirtiliyor. Baydar, Hessen polisinde kişisel bilgilerinin sorgulandığı ortaya çıkan üçüncü tanınmış kişi oldu.

Baydar ilk değil

Hessen polisinde aşırı sağcı yapılanma olduğuna ilişkin tartışmalar bir süredir devam ediyor. Geçen hafta da Almanya'da Sol Parti Genel Başkan Vekili ve partisinin Hessen eyalet meclisi Grup Başkanı Janine Wissler'in NSU 2.0 imzalı tehdit içerikli e-postalar aldığı basına yansımıştı.

Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız da 2018 yılında benzer tehdit içerikli e-postalar aldığını almış ve mektuplar yollanmadan önce de kişisel bilgilerinin polis bilgisayarları üzerinden tarandığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma sürüyor

Aşırı sağcı tehditlerle ilgili Frankfurt Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Savcılık sözcüsü Nadja Niesen, Franfurter Rundschau gazetesinde yaptığı açıklamada, tanınmamış kişilerin de bu tür tehditlere maruz kalıp kalmadığının araştırıldığını söyledi.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth da geçen hafta yaptığı açıklamada tehdit içerikli e-postaların incelenmesi için özel bir raportör görevlendirmişti.

İdil Baydar kimdir?

Almanya'da "Jilet Ayşe" olarak tanınan 1975 doğumlu İdil Baydar komedyen, oyuncu ve aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni. Baydar, 2015 yılında Berlin'de Uyum ve Hoşgörü ödülüne layık görülmüştü.

AFP,epd/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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