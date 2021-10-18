Jilet gibi kıyafetler için en iyi ütü modelleri

Ne kadar uğraşsanız da açılmayan kırışıklıklar, ağırlığıyla elinizi ağrıtan ütüler ve ütü masasının başında harcadığınız saatler… Gelin, hepsini geride bırakalım. Size önerdiğimiz ütülerle tüm bu sorunların üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Dolabınıza jilet gibi ütülenmiş gömlekleri sıralayabileceğiniz ütüleri huzurunuza getiriyoruz, seçim yapmak size kalmış.

Ütü nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Ütü yapmanın en önemli püf noktası sıcaklık ayarıdır. Yapılan en büyük hatalardan biri farklı yapıya sahip kıyafetlere aynı ısıyı uygulamak. Hadi ama üşenmeyin, ütünün ısı ayarıyla biraz oynayın. Kıyafetin içeriğine ve kullanım talimatına göre ısıyı ayarlarsanız hem kolayca kırışıkları açabilir hem de kıyafetinizi yıpranmaktan kurtarabilirsiniz.

Ütü yapmanın püf noktasını öğrendiğimize göre gelelim merak edilen bir diğer noktaya: Ütü nasıl kullanılır? En zor ütülenen kıyafetlerden birini ele alalım. Evet, evet tahmin ettiğiniz gibi başınızın belası gömleklerle başlayalım. Gömlekleri ütülerken yakalardan başlamanız önemli. Yoksa her yanı kırışmaya müsait bir yapıda olan gömlek, siz başka tarafını ütülerken yine kırışır. Yakadan sonra sırt, omuz ve ana gövde olarak ilerlerseniz jilet gibi bir gömleğe kavuşabilirsiniz. Gömlek ütülediğinize göre muhtemelen kumaş pantolonlar sırada bekliyor. Kumaş pantolonu ütülerken de önce ceplerini dışarı çıkarın. Dikiş yerlerini birbirine eşitleyerek ütülerseniz pantolon çizgilerini rahatça keskinleştirebilirsiniz. Bu konuda yüksek buhar basınçlı ütülerle en etkili sonuçları alabilirsiniz. Nasıl ütü yapıldığını öğrenmeniz size yarar sağlar ama işin sırrı ütünün kalitesinde. O zaman daha fazla uzatmadan işinizi kolaylaştıracak ütüleri inceleyelim.

1. Düşük fiyatla yüksek performans: Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü

Önerilerimize yüksek performansına rağmen uygun fiyatıyla öne çıkan bir ürünle başlayalım. Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü, en çok tercih edilen ütülerden biri. Seramik kaplı tabanı sayesinde her kumaş üzerinde yağ gibi kayan ütü, ekstra bir güç uygulamanıza gerek bırakmıyor. 2400 Watt gücündeki ütüde şok buhar özelliği de bulunuyor. Kendi kendine kireç temizleme özelliği bulunan ütü uzun yıllar size eşlik etmesi için tasarlandı. 260 ml su haznesi olan ütüye sürekli su koymak zorunda da kalmayacaksınız. Ee daha ne olsun?

Çok para harcamadan iyi bir verim alabileceğiniz ütüyü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

2. Hızlı ütüleme için özel teknoloji: Tefal EasyGliss Buharlı Ütü

Ütü masasının başında inatçı kırışıklıklarla savaş vermek zamanımızı çalan en büyük sorun. Ütüyü çekilmez hale getiren bu sorun için yardımınıza Tefal’in EasyGliss Buharlı Ütüsü yetişiyor. Durilium teknolojisine sahip olan bu ürün size hızlı ve kolay ütüleme sözü veriyor. Yüksek performansıyla kırışıklıkları dize getiren ürünle rahata kavuşacaksınız. 2400 Watt güce sahip ütü, dakikada 35 gram buhar çıkışı ve maksimum 150 gram şok buhar kapasitesiyle inatçı kırışıklıkları pürüzsüz hale getiriyor. Damlatmaz tabanıyla kıyafetlerde leke oluşumunun da önüne geçiyor.

Özellikleri ve fiyatı sayesinde en iyi ütülerden biri olan ürünü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Kireç yüzünden bozulan ütülere son: Kireç avcısıyla tanışın

Kireç, ütülerin baş düşmanı. Ülkemizin sularının kireçli olması ütüleri olumsuz yönde etkiliyor. Ütü tabanındaki kanalları ele geçiren kireç yüzünden buhar performansı yarıya düşüyor, bu da yetmezmiş gibi bir süre sonra ütü tamamen bozuluyor. Kireç yüzünden kim bilir kaç ütünüzü çöpe attınız? Siz de bu durumdan bıktıysanız ve ütünüzü uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız sizi kireç avcısı ile tanıştıralım. En iyi ütü markaları arasında öne çıkan Philips'in ürettiği Azur Performer Plus Buharlı Ütü, dahili kireç haznesi ile kireci bir sorun olmaktan çıkarıyor. Tek yapmanız gereken kirecin biriktiği hazneyi çıkararak temizlemek. Bunun yanında 200 grama kadar şok buhar gücüne sahip ürün, kırışıkları açmak konusunda da oldukça iyi.

Buraya tıklayarak üstün özellikleriyle göz dolduran ütüyü inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

4. Buharın efendisi: Philips Azur Elite Buharlı Ütü

Ütü alırken en çok dikkat edilen konulardan biri buhar kapasitesi. Hangimiz havaya doğru buhar püskürterek ütünün gücünü ölçmedik ki? Siz yine de dikkatli olun, önereceğimiz bu ürünün yüksek buharı yüzünden duman altında kalabilirsiniz. Buhar konusunda “en iyi ütü hangisi?” diye soruyorsanız cevabı Philips Azur Elite Buharlı Ütü. 3000 Watt gücüyle birçok rakibini eleyen ürünün şok buhar kapasitesi tam 260 gram. Buhar kapasitesiyle kazanlı ütülerle yarışan ütünün bir de turbo buhar özelliği var. Bu özellik sayesinde kumaşa daha fazla buhar gönderebilirsiniz. Su damlatmama, kireç önleme ve otomatik kapanma özellikleri de bu üründe mevcut.

Her özelliği ile fiyatını hak eden ütüye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

5. Ütü teknolojisinde son nokta: Philips Perfectcare Buhar Kazanlı Ütü

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

İnanmayacaksınız ama teknoloji, herkese ütü yapmayı sevdirecek kadar ilerledi. Biliyoruz, bu imkansız gibi görünüyor ama bu ütü fikrinizi değiştirecek. Philips Perfectcare Buhar Kazanlı Ütü en iyi ütü önerileri arasında başı çeken bir ürün. 3100 Watt gücündeki ütü 750 grama kadar şok buhar kapasitesine sahip. Gelelim o şaşırtıcı özelliğine… Bu ürün hangi kumaşa ütü yaptığını biliyor! Dünyanın ilk kumaş algılayabilen ütüsü olan ürünün tabanında kamera bulunuyor. Yapay zeka kullanarak çalışan ütü, sıcaklığı ve buhar miktarını kıyafetlerin kumaşına göre ayarlıyor, böylece sizi ısı ayarı yapmaktan kurtarıyor. Saniyeler içinde kırışıklıkları açan ve hafifliğiyle sizi şaşırtacak ütü tam bir teknoloji harikası.

Çağın ötesindeki bu ütüyü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu ütünün sunduğu konfora aşık olacaksınız

Eğer kıyafetlerinizi biriktirerek bir kerede ütüleyenlerdenseniz ütü çeşitlerinden biri olan buhar kazanlı ütülere yönelmelisiniz. Ütülenmeyi bekleyen dağ gibi kıyafetler sizi korkutmasın. Buhar kazanlı ütüler kıyafetlerinizi kısa sürede ütülemenizi ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. En iyi buhar kazanlı ütü markalarından biri olan Tefal’in Care Buhar Kazanlı Ütüsü çift koruma sistemiyle ön plana çıkıyor. Bu özellik sayesinde ütü yaparken devreye giren kumaş koruma kalkanı, kireçleri toplayarak kumaşın lekelenmesini önler. Üstün kapasitedeki ütü, 500 gram şok buhar kapasitesi ile en kalın kumaşlarda dahi kırışıklıkların üstesinden gelir.

Zahmetsizce ütü yapabileceğiniz ürünü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

7. Uygun fiyatlı buhar kazanlı ütü arayanlar buraya

Buhar kazanlı ütüler, normal ütülere göre daha pahalı ama aralarında fiyatına göre iyi performans sağlayan ürünler de var. Buhar kazanlı bir ütü arıyorsanız ve aynı zamanda fiyatının uygun olmasını istiyorsanız Arzum Steamforce Buhar Kazanlı Ütü tam size göre. Turbo Boost teknolojisiyle yüksek performans sağlayan ütü, ihtiyacınızı karşılamakta başarılı. Acilen dışarı çıkmak istediğinizde en sevdiğiniz gömleği ütülemekten korkmayın. 1 dakikada ısınan ütü, acil durumlarda yardımınıza koşuyor. Tüm bunların yanında ECO mod ve kireç temizleme özelliğiyle de size kullanım kolaylığı sağlıyor. Fiyat ve performansı karşılaştırıldığında bundan iyisi yok.

Şık görünümüyle de dikkat çeken Arzum ütüye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

8. Son zamanların popüleri: Dikey ütüler

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Artık birçok ev aletinde klasiğin dışına çıkılıyor ve daha rahat kullanım sağlayan ürünler popülerlik kazanıyor. Ütüde de bu durum söz konusu. Ütü masası çıkarmaya gerek bırakmayan dikey ütüler son zamanlarda oldukça popüler. Eğer siz de bir dikey ütü arayışındaysanız birçok ev aletine yenilik getiren Xiaomi’nin Jimmy GT306 Yüksek Basınçlı Ütüsü ihtiyacınızı karşılayabilir. Ürünün yanında verilen ütü askısına kıyafetlerinizi asın, buhar püskürten ütüyü kıyafetlerinizin üzerinde gezdirerek kırışıklıkları yok edin. Kullanım kolaylığıyla öne çıkan ürün 40 saniye gibi şaşırtıcı bir sürede ısınmasıyla da zaman kazandırıyor.

Bu pratik ürüne sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Portatif ütülerle jilet gibi kıyafetler her yerde yanınızda

Bazı anlar var ki ne ütü masasını çıkaracak ne de ütünün ısınmasını bekleyecek zamanınız olmaz. O anlarda evde bir portatif ütünüz olsa hiç bir sorun yaşamazsınız. Portatif ütüler sabah işe giderken veya acil bir buluşma planında kıyafetlerinizi kısa sürede pürüzsüz hale getirebilir. Portatif ütülerden en çok tercih edileni Kiwi Ksı 6440 Portatif Dikey Ütü. 1200 Watt güce sahip ütü, 260 ml su haznesiyle işinizi kolaylaştıracak. 40 saniyede ısınan ütüyü kıyafetlerinizin üzerinde gezdirmeniz yeterli. Dakikalar içinde ütü işini halledebileceğiniz ürün, küçüklüğü sayesinde seyahat çantalarına da konulabilir.

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz ütüyü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

10. Bu ürün tatil valizlerinizin olmazsa olmazı olacak



Tatile gittiğinizde en büyük problemlerden biri ütü yapmak. Valize zar zor sığan kıyafetlerin hepsi derin kırışıklıklarla karşımıza çıkıyor. Bunun için seyahat ütüleri işinize yarayabilir. Arzum Tripper Seyahat Ütüsü hem özellikleri hem de küçüklüğü ile seyahat ütüleri arasında öne çıkıyor. 45 gram şok buhar özelliği bulunan ütüyle tatil kıyafetlerinizin kırışıklıklarını açmak oldukça kolay. Küçük boyutu ve katlanabilir tutma sapı sayesinde en dolu valizlerinize bile sığacağına eminiz.

Kaldığınız otellerde sizi rahata kavuşturacak, tatilde de özenli giyinmenize olanak tanıyacak ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

