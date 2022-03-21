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Jilet gibi kıyafetler için kullanabileceğiniz Philips Azur Ütü incelemesi ve kullanıcı yorumları

21.03.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ütüsüz kıyafetlerden hoşlanmıyorsanız mutlaka işinizi kolaylaştıracak, kıyafetleri jilet gibi yapacak, kaliteli ve kullanışlı bir ütüye sahip olmalısınız. Piyasada bulunan birçok model arasından öne çıkmayı başaran Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü'yü inceliyoruz! Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şeye ve benzer modellere yer verdiğimiz yazımıza göz atmaya ne dersiniz?

Jilet gibi kıyafetler için kullanabileceğiniz Philips Azur Ütü incelemesi ve kullanıcı yorumları

Ütü yapmak en zorlu ev işlerinden biri. Uzun ve yorucu ütüleme işlemi, doğru ütü kullanılmadığında can sıkıcı olabilir. Sizi bu dertten kurtaracak ürün arayışındaysanız buhar gücü yüksek ve yapışmaz tabana sahip Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü'yü tercih edebilirsiniz. Kalitesi ve benzersiz tasarımıyla ütü işini kısa sürede bitirmenizi sağlayan Azur'la ilgi merak edilen her şeyi bulabileceğiniz yazımızda benzer modellere de yer verdik.

Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü

Jilet gibi kıyafetler için kullanabileceğiniz Philips Azur Ütü incelemesi ve kullanıcı yorumları

Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü'nün teknik özellikleri

  • Damlama önleme: Var

  • Kireç önleme: Var

  • Otomatik kapanma: Var

  • Su doldurma kapasitesi: 300 ml

  • Sürekli buhar g/dk: 45

  • Şok buhar g/dk: 210

  • Taban: SteamGlide Plus

  • Watt: 2400

Jilet gibi giyinmeyi seviyorsanız ve ütü yaparken fazla zaman harcamak istemiyorsanız iyi bir ürüne ihtiyacınız var. Seçeceğiniz ütünün yüksek buhar gücüne ve giysilere zarar vermeyen tabana sahip olmasına dikkat etmelisiniz. Aksi hâlde giysilerinize zarar verebilir ya da kırışıklıkları tam olarak düzeltmeyebilir. Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü kullananlar bu sorunların neredeyse hiçbirini yaşamıyor. 300 ml su kapasitesine sahip ürün, 45 dakika boyunca 210 g şok buhar sağlıyor. Bu sayede en zorlu giysileri bile mükemmel şekilde ütülemenize yardımcı oluyor. Yenilikçi tasarımı sayesinde ütü içinde oluşan kireçleri kırıyor ve kireç haznesinde topluyor. Çıkabilen kireç haznesini 15 saniye gibi kısa sürede yıkayarak temizlemek mümkün. Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü kullananların en çok sevdiği özelliklerden biri de SteamGlide Plus tabanı. Her kumaş yüzeyinde rahatça kayarak konforlu bir ütü işlemi gerçekleştirmenize yardımcı olan taban, yapışmaz özelliğiyle kıyafetlerin yanmasına ya da zarar görmesine neden olmuyor. Çizilmelere karşı dayanıklı tasarımı sayesinde uzun süre kullanılıyor. 2400 watt gücüyle hızlıca ısınan ürün, ütü işlemine kısa sürede başlamanızı sağlıyor. Su püskürtme fonksiyonu sayesinde aşırı kırışık giysileri ıslatarak daha rahat şekilde ütülemenize imkân tanıyor. 2 metre kablo uzunluğuyla ütüleme işlemi sırasında hareket özgürlüğü sunuyor. Otomatik kapanma özelliğiyle belli bir süre kullanılmadığında kendini otomatik olarak kapatıyor. Böylece oluşabilecek kazaların önüne geçiyor. Su akıtmadığı için giysilerin ıslanmasına neden olmuyor. Gösterge ışığı, ütünün kullanıma hazır olup olmadığını gösteriyor.

Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü'nün avantaj ve dezavantajları

Philips Azur serisi ütü yorumlarında kullanıcılar tarafından öne çıkarılan avantajları şunlar:

  • 300 ml geniş su depolama haznesiyle daha fazla kıyafeti ütüleyebilirsiniz.

  • 45 dakika boyunca 210 g şok buharı sağlar.

  • Kireç haznesi sayesinde kireçleri toplayarak ütünün ömrünü uzatır.

  • Hızlı ısınma özelliğiyle ütü işlemine kısa sürede başlayabilirsiniz.

  • SteamGlide Plus taban, her kumaş üzerinde rahatça ütü yapmanıza yardımcı olur.

  • Yapışmaz özelliğiyle giysilere zarar vermez, çizilmelere karşı dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanılır.

  • Otomatik kapanma fonksiyonuyla fişe takılıyken belli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü'nün yanmaz özelliğinin olmaması ise dezavantajı olarak görülüyor.

Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü'yü kullananların yorumları

Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü yorumlarında fiyat performans olarak genel anlamda kullanıcılar tarafından olumlu bir yaklaşım söz konusu. Hızlı ısınma, kullanıcıların en çok beğendiği özellikler arasında yer alıyor. Ayarlanabilir ısı kademesi olması da kullanıcıların beğendiği bir diğer avantajı. Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü kullanıcı yorumlarında öne çıkan bir başka avantaj ise kireç toplama haznesi. Güçlü buhar gücüyle giysileri mükemmel şekilde ütüleyen ürün, kullanıcılar tarafından tam not alıyor. Philips Azur Pro ütü kullananların da beğenisini toplayan ürünün su akıtmaması, ilgi gören özellikleri arasında yer alıyor. Philips Azur Elite ütü yorumlarından farklı olarak kıyafetlerin yanmasını önlememesi ise ürünün beklentilerin altında kalmasına neden oluyor.

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Philips Gc4552/00 Azur Buharlı Ütü'ye alternatif ürünler

1. Fakir Avanti Be 120 Buharlı Ütü

Jilet gibi kıyafetler için kullanabileceğiniz Philips Azur Ütü incelemesi ve kullanıcı yorumları

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Fakir Avanti Be 120 Buharlı Ütü, 150 g şok buhar püskürtme özelliğiyle ütüleme işlemini kolay hâle getiriyor. 2800 watt gücüyle hızlı ve kolay bir işlem sunan ürün, 480 ml su kapasitesiyle tek seferde daha fazla kıyafeti ütülemenize yardımcı oluyor. Ayarlanabilen termostatı sayesinde ütülenecek giysiye uygun modu seçmek mümkün. Entegre kireç önleme sistemiyle makine içinde kireç oluşumunu engelleyerek ürünün kullanım ömrünü uzatıyor.

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2. TEFAL Fv 1856 Maestro Plus

Jilet gibi kıyafetler için kullanabileceğiniz Philips Azur Ütü incelemesi ve kullanıcı yorumları

Otomatik buhar ayarı bulunan TEFAL Fv 1856 Maestro Plus, ütü yapacağınız giysiye uygun buhar yoğunluğunu seçmenize yardımcı oluyor. Ergonomik buhar tuşu sayesinde kıyafetlerinizi daha düzgün şekilde düzleştiriyor. Damlatmaz tabanıyla kıyafet üzerinde su lekesi ya da ıslaklığa neden olmuyor. Easy glide seramik tabanı, her türlü kumaşı kolayca ve yorulmadan ütülemenizi sağlıyor. Akıllı otomatik kapanma fonksiyonu ise istenmeyen kazaların oluşmasını engelliyor.

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3. Arzum AR6004 Steamline Buharlı Ütü

Jilet gibi kıyafetler için kullanabileceğiniz Philips Azur Ütü incelemesi ve kullanıcı yorumları

Yüksek buhar gücüne sahip Arzum AR6004 Steamline Buharlı Ütü, çamaşırlarınızı kolayca ütülemenize imkân veriyor. Damlama önleyen sistemi sayesinde kıyafetlerde ıslaklık ve leke oluşturmuyor. Kireç önleme özelliğiyle makinenin kullanım ömrünü uzatıyor. 300 ml su kapasitesiyle tek seferde daha fazla kıyafeti ütülemenizi sağlıyor. İyonize kaygan tabanı, ütünün kıyafetler üzerinde daha rahat hareket etmesine yardımcı oluyor. Sesli uyarı sistemiyle herhangi bir sorun olduğunda sizi uyarıyor.

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4. Arnica Violet 2600 Plus Seramik Ütü

Jilet gibi kıyafetler için kullanabileceğiniz Philips Azur Ütü incelemesi ve kullanıcı yorumları

Arnica Violet 2600 Plus Seramik Ütü, ısı ayarı sayesinde ütüleyeceğiniz giysinin kumaşına uygun sıcaklığı seçmenize yardımcı oluyor. Güçlü buharıyla sizi yormadan en zorlu kırışıklıkları bile kolayca açıyor. Seramik tabanı, her türlü kumaş yüzeyinde rahatça ütü yapmanıza olanak tanıyor. 360 derece dönebilen hareketli kablo tutucusu ise ütüleme işlemi sırasında hareketinizi kısıtlamıyor.

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5. Vestel U3180 Buharlı Ütü

Jilet gibi kıyafetler için kullanabileceğiniz Philips Azur Ütü incelemesi ve kullanıcı yorumları

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Şık tasarımlı Vestel U3180 Buharlı Ütü, damlatmayan tabanı sayesinde kıyafetlerin ıslanmasına neden olmuyor. Kireç önleme özelliği olduğu için ütünün kullanım ömrünü uzatıyor. Ayarlanabilen buhar ve sıcaklık ayarı, kıyafete uygun olarak seçilebiliyor. 300 ml su haznesiyle tek seferde daha fazla kıyafeti ütülemenize imkân tanıyor. Nano seramik tabanı, kıyafetlerin yüzeyinde rahat hareket ediyor. Dayanıklı tasarımıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılıyor.

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6. Kiwi Ksi 6319c Seramik Tabanlı Buharlı Ütü

Jilet gibi kıyafetler için kullanabileceğiniz Philips Azur Ütü incelemesi ve kullanıcı yorumları

Kusursuz bir ütü yapmak için kullandığınız ütüyü iyi seçmelisiniz. Doğru seçilmeyen ürün daha fazla efor sarf etmenize ve istediğiniz sonucu alamamanıza neden olabilir. Kiwi Ksi 6319c Seramik Tabanlı Buharlı Ütü, seramik tabanı sayesinde kıyafetleri kısa sürede ütülemenizi sağlıyor ve giysilere yapışmıyor. Hafif yapısıyla ütü yaparken sizi yormuyor. Buhar ve sıcaklığı dileğiniz gibi ayarlayabildiğiniz ürünü her türlü kumaşta kullanmak mümkün.

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7. CVS Maphe Seramik Tabanlı Buharlı Ütü

Jilet gibi kıyafetler için kullanabileceğiniz Philips Azur Ütü incelemesi ve kullanıcı yorumları

Hem buharlı hem buharsız ütüleme yapabileceğiniz CVS Maphe Seramik Tabanlı Buharlı Ütü, spreyleme fonksiyonuna sahip. Basınçlı buhar özelliği sayesinde en zorlu kıyafetleri kolayca ütülemenize yardımcı oluyor. Aşırı ısınmaya karşı koruma, cihazın güvende kalmasını sağlıyor. Seramik tabanı, kıyafet üzerinde rahat hareket etmenizi sağlıyor. Sıcaklık ayarını ütülenecek giysiye uygun olarak ayarlamak da mümkün.

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