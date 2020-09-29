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Jilet gönderiyorlar! Cımbızı rafa kaldırdı, kaşlarını almayı bıraktı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

YIllardır kaşlarını aldıran kadın 'artık doğallığı tercih ediyorum' diyerek kaşlarını almayı bıraktı, cımbızını rafa kaldırdı. Fotoğraflarını ise sosyal medyada yayınlayan Haylee Michalski kullanıcıların alay konusu olmaktan kaçamadı.

Jilet gönderiyorlar! Cımbızı rafa kaldırdı, kaşlarını almayı bıraktı

22 yaşındaki Haylee Michalski adındaki genç kadın kaşlarını almaktan vazgeçince olanlar oldu. Kaşlarının son halini McDonald's logosuna benzeten sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını umursamayan genç kadın, cımbızını bir daha eline almayacağını söyledi.

Haylee, 'Eskiden kaşlarımı çok fazla koparırdım, bu yüzden birbirlerinden çok uzaklaşırdım çünkü kaşlarımı nasıl yapacağımı bilmiyordum. Birbirlerine yakın büyümelerine izin vermekten korkuyordum
ancak yıllar geçtikçe, onların büyümesine izin verdim ve her ay daha da yakınlaşmaya başladılar.

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Kaşımı büyütmeden önce gergindim. Bunun farklı bir şey olduğunu biliyordum çünkü bu, pek çok insanın sevmediği ya da takdir etmediği bir şey. Ancak toplumda bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Biz kadınlar neden kaşlarımızı aldırmak zorundayız? Bunun önüne geçmek ve insanların ne düşündüğüyle ilgilenmeyen biri olmak istiyorum. Birkaç arkadaşım dışında beni destekleyen yoktu ailem gülünç durumda olduğumu söylüyordu ama ben kaşlarımdan eminim. İnsanlar farklı olmaktan çok korkuyor, ama seni yapan bu değil mi?' diye konuşuyor.

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Haylee, toplumun güzellik algısına aykırı olsa bile onları benzersiz kılan şeyleri kucaklamak için başkalarına ilham verebileceğini umuyor.

Şimdi, başkalarını doğal görünümlerini benimsemeye teşvik etmek için @unibrowpride adlı bir Instagram sayfası kurdu.

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'Benim tavsiyem sadece sizi rahat hissettiren her şeyi yapmanızdır. Kimsenin nasıl görünmeleri gerektiği konusunda toplum tarafından baskı altında hissetmesini asla istemiyorum. Kaşlı veya kaşsız herkes güzeldir. Hiç kimse kendini kucaklamaktan utanmamalı' diye konuşuyor Haylee.

Genç kadına ise sosyal medyada birçok kişi jilet emojisi gönderiyor, 'McDonald's logosu gibisin' şeklinde yorumlarda bulunuyor.

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