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Jilet kadar keskin Sivas bıçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:18 | Son Güncelleme

Sivas’ta geleneksel yöntemlerle üretilen Sivas bıçakları jilet kadar keskin olmasıyla da dikkat çekiyor.Bıçak ustaları tarafından asırlardır geleneksel yönetmelerle üretilen Sivas bıçakları, birçok özelliğiyle adından söz ettiriyor.

Sivas’ta geleneksel yöntemlerle üretilen Sivas bıçakları jilet kadar keskin olmasıyla da dikkat çekiyor.
Bıçak ustaları tarafından asırlardır geleneksel yönetmelerle üretilen Sivas bıçakları, birçok özelliğiyle adından söz ettiriyor. Sivaslı bıçak ustalarının elinden geçerek adeta sanat eserine dönüşen bıçaklar 76 farklı işlemden geçiyor. Ünü Türkiye sınırlarını da aşan Sivas bıçakları dünyanın birçok bölgesinden ilgi görüyor. Sivaslı ustalara özgü bilemesiyle de dikkat çeken bıçaklar adeta jilet kadar keskin hale geliyor. Demiri dahi kesen Sivas bıçaklarının ağzı kolay kolay körelmiyor.
Bıçak ustası İsmail Gölebatmaz, Sivas bıçağının jilet gibi tıraş ettiğini belirterek, “Jilet gibi tıraş eder. Kesinlikle ağzında bozulma veya körelme olmaz. 1983 yılından bu yana mesleğimi devam ettirmekteyim. Sivas bıçağımızın en önemli özelliği kesim gücü olsun, mukavemeti olsun, dayanıklılığı olsun el yapımı olmasıdır. El yapımı derken, tabi fabrika usulüyle atölye usullerini bazen karıştırıyorlar. Bizimki tamamen küçük atölyelerde el yapımı olarak üretiliyor. Zaten uzun süre kesmesi de el yapımı olmasındandır. Tabi el yapımı derken sanat ve liyakat sahibi olmaktır. Kesiminden tutun en son işlemine kadar, ağzı açılımına kadar mutlaka el yapımı olmalıdır. Kesimi su vermesi taşlaması özellikle ağız açımı, ağzını güzel açarsak istediğimiz keskinliğe ulaşırız. Tabi bunun yanı sıra çeliği güzel işlememizdir. Önemli olan çeliği işlemektir” dedi.

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