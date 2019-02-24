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'Jilet Murat'ın evinden cephane çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ihbar üzerine polis tarafından yapılan operasyonda, 'Jilet Murat' lakaplı Murat Mehmet A.'nın (24) evinden patlayıcı özelliğini kaybetmiş el bombası, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

'Jilet Murat'ın evinden cephane çıktı

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ihbar üzerine polis tarafından yapılan operasyonda, 'Jilet Murat' lakaplı Murat Mehmet A.'nın (24) evinden patlayıcı özelliğini kaybetmiş el bombası, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Kayseri-Niğde karayolu Yahyalı yol ayrımı mevkiinde polis ekipleri yol kontrolü uygulaması yaptı. Durdurulan bir araçta kimliğinin gizli kalmasını isteyen kişi, Yeşilhisar ilçesinde 'Jilet Murat' lakaplı Murat Mehmet A.'nın evinde çok sayıda silah ve bomba olduğu ihbarını yaptı. İhbarı değerlendiren polis, Yeşilhisar ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan Murat Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, patlayıcı özelliğini kaybetmiş içi boş 1 adet el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Murat Mehmet A. gözaltına alındı. Zanlının yapılan sorgusunda silahlara meraklı olduğu belirlenirkn, el bombasını sokakta bulduğu, tüfek ile tabancaların bazılarını internet üzerinden satın aldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

'Jilet Murat'ın evinden cephane çıktı'Jilet Murat'ın evinden cephane çıktı

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