Jiletle kendini yaralayan uyuşturucu bağımlısını vali yardımcısı ikna etti

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ(DHA) Kayseri'de iddiaya göre sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinden isteği yardımı alamadığı için vücudu jiletleyen 53 yaşındaki Ali S.'yi vali yardımcısı ikna etti. Olay, Cumhuriyet Meydanı Valilik girişinde meydana geldi. İddiaya göre kısa süre önce uyuşturucu madde ticaretinden tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden çıkan Ali S. geçim sıkıntısı yaşadığı için sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinden yardım istedi. İsteğine olumsuz yanıt aldığını ifade eden Ali S. üstünü çıkararak elindeki jiletle kendini yaraladı. Kanlar içinde kalan jiletli eylemci, Vali ile görüşmek istedi. Vali'nin yerinde olmaması üzerine Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, göğsünü jiletleyen ve boynunu kesmekle tehdit eden uyuşturucu bağımlısı ile bir süre görüşerek yardım etme bahanesiyle ikna ederek odasına çağırdı. Valilik hizmet binasına gelen ambulans, jiletli saldırganı tedavi için Şehir Hastanesine götürdü.
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