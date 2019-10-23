Jiletli saldırının ardından bu kez bir kişi doktora yumruk attı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, doktorla tartıştıktan sonra yumruk attığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asistan doktor olarak görev yapan Mehmet Yunus Yalçın, muayene olmak isteyen Sedat E.’ye sıra numarası alması gerektiğini ifade etti. Yalçın’ın bu uyarısının ardından Sedat E. sinirlendi. Tartışmanın ardından Sedat E., asistan doktora yumruk attı. Hastane polisi hemen duruma müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Darp raporu alan asistan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken yumruk attığı iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, İzmir Katip Çelebi Üniversite (İKÇÜ) Hastanesi Fizik Tedavi Servisinde B.K. isimli bir hasta, istediği ilacı yazmadığı için asistan doktor Kadir Songür’ü jiletle boğazından yaralamış, genç doktor saldırı sonrası ölümden dönmüştü.

