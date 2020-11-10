Jill Biden: ABD'de Joe Biden'ın zaferi yeni First Lady'nin 'memleketi' Sicilya'da coşkuyla karşılandı

Bu haberlere göre Jill Biden'ın baba tarafından dedesi Domenico Giacoppo, 1898 yılında Gesso köyünde doğmuş, 1900'de de ailesiyle birlikte ABD'ye göç etmişti.

Devlet kanalı Rai'den ulusal haber ajansı Ansa'ya, Sicilya yerel basınına kadar çok sayıda yayın organı Gesso köyündeki kutlamalara geniş yer ayırdı.

ABD'de geçen hafta yapılan seçimlerle Joe Biden'ın Başkan seçilmesi, İtalya'nın Sicilya adasında yer alan küçük bir köyde ayrı bir coşkuyla karşılandı.

'Buraya gelir ve şahsen tanışabilirsek çok mutlu olurum'

Giacoppo ailesinin halen Gesso'da yaşayan üyelerinden Caterina Giacoppo'nun da aralarında yer aldığı köy sakinleri, Jill Biden'ın Beyaz Saray'a gidecek olmasını mutlulukla karşıladı.

Messina merkezli Gazzetta del Sud gazetesine konuşan 64 yaşındaki Caterina Giacoppo haberi alınca çok duygulandığını söyledi ve uzaktan kuzeni olan Jill Biden'ı köyüne davet etti.

Giacoppo, "Jill Hanım buraya gelir ve şahsen tanışabilirsek çok mutlu olurum. Tüm köyde güzel bir parti yaparız. Gelirse ona fırında makarna, Messina usulü et şiş yaparım" dedi.Messina Belediye Başkanı Cateno De Luca da, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ailesiyle birlikte kenti ziyaret etmesini umduklarını söyledi.

La Sicilia haber sitesine konuşan Belediye Başkanı, "Başkan Biden'ın İtalya'yı ziyaret etmesini ve Messina'ya da gelmesini umuyorum. Kendisini ve eşini ağırlayarak first-lady'ye ailesinin köklerini, kültürel, sanatsal ve mutfak geleneklerimizi göstermek isteriz" dedi.

Jill Biden 2008'de Vogue dergisine verdiği bir mülakatta, Pazar günleri İtalyan yemekleri yiyerek büyüdüğünü söylemişti.