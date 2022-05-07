Jill Biden Romanya’da Mültecilerin Gittiği Okulu Ziyaret Etti

First Lady Jill Biden, bugünkü Romanya ziyaretinde, Rusya işgalinden kaçan Ukraynalı kadın ve çocukların hikayelerini dinledi. Jill Biden, Romanya hükümetinin ve yardım örgütlerinin mülteciler için geniş kapsamlı insani yardım hizmetlerini övdü.

Romanya’da mülteci çocuklara ev sahipliği yapan bir devlet okulunu ziyaret eden Jill Biden, Rusya’nın 24 Şubat’ta başladığı Ukrayna işgalinden kaçan yaklaşık 900 bin mülteci için yürütülen yardım çalışmalarını yakından gördü.

Biden yaşları 5 ile 15 arasında değişen çocukların eğitim aldığı sınıfları gezerken annelere ‘‘Yanınızdayız’’ mesajı verdi.

Jill Biden okul ziyareti öncesinde Romanya’daki ABD Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Jill Biden bu ziyareti, eşi Başkan Joe Biden’ın Ukrayna’ya 33 milyar dolarlık ek yardımı geçirmesi için Kongre’ye baskı yaptığı bir dönemde gerçekleştiriyor.

‘‘ABD ve müttefikleri daha fazlasını yapmalı’’

Jill Biden, dayanışma ruhunun ‘‘harika’’ olduğunu söyledi; ancak bunun ‘‘yalnızca başlangıç’’ olduğuna da dikkat çekti. Biden, Romanyalılar’ın mültecileri evlerine alarak onlarla barınak, yemek ve kıyafet paylaşmalarını da takdir etti.

Jill Biden, ABD ve müttefiklerinin daha yapması gereken çok şey olduğunu vurguladı.

Romanya’nın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilcisi Pablo Zapata, her gün yaklaşık 7 bin Ukraynalı’nın sınırı geçerek Romanya’ya geldiğini söyledi.

BM, diğer kurumlar ve Romanya hükümeti mültecilere gıda, barınak, eğitim, sağlık ve akıl sağlığı konusunda hizmet ve danışmanlık veriyor.

Biden, özellikle akıl sağlığı hizmetlerinin sağlanıp sağlanmadığını ve mülteci çocukların eğitimlerindeki açığı kapatmak için yaz okulu yapılıp yapılmayacağını sordu.

First Lady, ABD’nin Ukraynalı mültecilere desteğini göstermek için çıktığı dört gün sürecek Romanya ve Slovakya turunun ikinci gününde. Slovakya da Romanya gibi Ukrayna’yla sınırını paylaşan ülkelerden. Biden Pazar günü Anneler Günü’nde burada mültecilerle biraraya gelecek ve bir sınır köyünü ziyaret edecek.

Biden, Romanya’nın First Lady’si Carmen Iohannis ile özel konutunda öğlen yemeği için buluştu. Biden’a okul ziyaretinde eşlik eden Iohannis de aynı Jill Biden gibi öğretmen ve mesleğini sürdürüyor. Jill Biden, Virginia’nın kuzeyindeki bir meslek yüksek okulunda öğretmenlik yapıyor.

Ziyaret sırasında Ukraynalı bir kız çocuğu tercüman aracılığıyla Biden’a ‘‘Babama dönmek istiyorum’’ dedi. Jill Biden, daha sonra yaptığı yorumda küçük kızın sözlerinin ‘‘yüreğini parçaladığını’’ söyledi.

Biden, Ukraynalı annelerin memleketlerinden kaçma konusunda aldıkları zor kararı dinlerken üzüntüsünü gizleyemedi.

Ukraynalı Svitlana Gollyak, Biden’a küçük kızının savaşın ilk günlerinde uyum sağlamakta zorlandığını ancak Harkiv’den Romanya’ya gelmenin kızı için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Biden, Gollyak’a ‘‘Annelerin çocukları için yapmayacakları şey yok’’ diyerek annelerin ‘‘çok güçlü ve dayanıklı’’ olduğunu söyledi.

