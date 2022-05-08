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Jill Biden’dan Sürpriz Ukrayna Ziyareti

08.05.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Romanya ve Slovakya’da temaslarda bulunan Başkan Joe Biden’ın eşi first lady Jill Biden, sürpriz bir şekilde Ukrayna’ya geçerek Devlet Başkanı Zelenski’nin eşiyle ülkenin batısında görüştü

Jill Biden’dan Sürpriz Ukrayna Ziyareti

Romanya ve Slovakya’da temaslarda bulunan Başkan Joe Biden’ın eşi first lady Jill Biden, sürpriz bir şekilde Ukrayna’ya geçerek Devlet Başkanı Zelenski’nin eşiyle ülkenin batısında görüştü.

Görüşme Slovakya sınırındaki Uzhhorod kentinde gerçekleşti.

Görüşmenin bir kamu okulunda olduğu ve yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi.

İki First Lady okulda çocuklarla da bir araya geldi.

Bu görüşme öncesi Jill Biden 4 günlük Romanya-Slovakya gezisinin son gününde Slovakya’da incelemelerde bulundu.

Jill Biden Slovakya’nın doğusunda Ukraynalı sığınmacılarla, Ukraynalı kadın ve çocuklarla bir araya geldi.

First lady ayrıca bölgeye konuşlandırılan Amerikalı görevlilerle de görüştü.

Slovakya’nın Kosice kentindeki bir sığınmacı merkezinde Jill Biden, aileler, gönüllüler ve yerel yetkililerle görüştü.

Birleşmiş Milletler Rus işgalinin başlamasından buy ana yaklaşık 6 milyon Ukraynalı’nın ülkelerini terk ettiğini belirtiyor.

Sığınmacı merkezinde Jill Biden’la Ukraynalı bir öğretmenin sohbeti dikkat çekti.

Viktoria Kutocha adlı bir Ukraynalı bir öğretmen Jill Biden’a savaşın başladığında Ukrayna’da hiçbir yerin güvende olmadığını anladıklarını söyledi.

Jill Biden da kendisine çocuklara savaşı nasıl anlattığını sordu.

Kotacha yanıt olarak bunu anlatmanın çok zor olduğunu söyledi ve kendisinin dahi anlatamadığını çünkü kendisinin de bilmediğini kaydetti.

Jill Biden da bunun üzerine “savaş anlamsız” ifadelerini kullandı.

Kendisi de bir öğretmen olan ve Virginia’da bir okulda öğretmenlik yapan Jill Biden sığınmacı çocukların gittiği bir okulda da incelemerde bulundu.

Okuldaki annelerin Anneler Günü’nü kutlayan Jill Biden Amerikalılar’ın kalplerinin Ukrayna’nın anneleriyle olduğunu söyledi.

Jill Biden ayrıca haftanın son gününde Slovakya Başbakanı Eduard Heger’le Slovakya’nın Ukrayna’yla ana geçiş noktası Vysne Nemecke’de incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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