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Jim Carrey’den Donald Trump’a: Sistemimize tecavüz ediyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

Trump karşıtlığıyla bilinen oyuncu Jim Carrey, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partililere, “tecavüzcüler” benzetmesi yaparak, “Bu insanlar sistemimizin ırzına geçiyor” dedi.

Jim Carrey’den Donald Trump’a: Sistemimize tecavüz ediyor

Ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı.

56 yaşındaki Amerikaşlı sanatçı, Los Angeles’ta katıldığı sanat ve aktivizm konulu panelde Trump karşıtı sözler sarf etti.

“Bu insanlar sizin anlaşabileceğiniz insanlar değil. Bir suçluyla birlikte iki tarafı da tutan konumunda olamazsınız” diyen Carrey, “Bir tecavüzcü uzaklaştırılmalıdır, onunla pazarlık yapılamaz. Bu insanlar sistemimizin ırzına geçiyor, gözümüzün önünde mahvediyor” ifadesini kullandı.

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Ünlü oyuncu, “Bu insanlar sistemimizden uzaklaştırılmak zorunda çünkü bizim için kötüler. Trump bir melanom hastası ve Sarah Sanders dahil herkes ona makyaj yapıyor. Bu, ülkede çok daha derin bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu problem, açgözlülük” sözlerini sarf etti.

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Anahtar Kelimeler:
jim carrey Donald Trump

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