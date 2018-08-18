Jim Carrey'den 'Yemen' tepkisi: Bizim müttefikimiz, bizim füzemiz, bizim suçumuz

(DHA) Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, bir tepki mesajı attı.
Ünlü oyuncu Jim Carrey sosyal medya hesabı üzerinden, üzerinde ABD bayrağının bulunduğu füzenin, çocukların içinde olduğu okul otobüsünü vurma anının resmedildiği görsel ile birlikte şu mesajı paylaştı: "40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz.”
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