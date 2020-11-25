Jim Ryan PlayStation 5 stokları için konuştu! Sürpriz Xbox Game Pass cevabı

PlayStation 5, Sony'nin belirlediği gün ve tarihte oyuncularla buluştu. Türkiye'de de 19 Kasım tarihinde satışa çıkan PS5, birçok kez stok sorunları ile karşı karşıya kaldı. Bu duruma karşı cevap verebilecek en yetkili isim ise Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan'dı. Ryan, Rus Haber Ajansı TASS'a yaptığı açıklamalarda PlayStation 5 stokları hakkındaki ilginç gelişmeleri aktardı.

PLAYSTATİON 5 STOKLARI TÜKENDİ

Jim Ryan, PlayStation 5 stoklarının tamamen tükendiğini söyledi. Koronavirüs salgınının bu duruma etkisi sorulduğunda ise Ryan, salgın olmasa dahi bu durum ile karşılaşacaklarını ifade etti. Ancak çok emek harcadıklarını daimi olarak dile getiren Ryan'ın Microsoft tarafının abonelik hizmeti Xbox Game Pass sorusuna verdiği cevap ise oldukça manidardı.

SONY'DEN XBOX GAME PASS'A CİDDİ RAKİP Mİ GELİYOR?

Xbox Game Pass'a güçlü bir rakip çıkartmayan PlayStation tarafı, Jim Ryan'ın son açıklamalarına göre yakında harekete geçebilir. Zira Ryan, Microsoft'un Game Pass'ına nasıl cevap vereceksiniz sorusuna, ''Aslında gelecek haberler var ama bugün değil.'' sözleriyle yanıt verdi. Bu da oyun tutkunlarını, özellikle PlayStation platformundan ayrılamayan oyuncularını heyecanlandırabilecek bir gelişme olarak karşımıza çıktı.

