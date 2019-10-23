Jimnastikçilerin Yeni Hedefi Tokyo Olimpiyatları

4-13 Ekim tarihlerinde Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası’nda İbrahim Çolak büyük bir başarıya imza atarak Türkiye’ye jimnastikte ilk altın madalyasını kazandırdı. Çolak halka aletinde dünya şampiyonu olurken Ahmet Önder de aynı şampiyonada paralel aletinde gümüş madalya kazandı. Toplamda dört Türk jimnastikçi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yarışmaya hak kazandı. Her ikisi de İzmirli olan İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, 24 Temmuz 2020’de başlayacak olan Tokyo Olimpiyatları için şimdiden sıkı bir çalışma içine girdi. VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Çolak dünya şampiyonluğunun kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Çolak, “Biz milli sporcular olarak tabii ki uluslararası yarışmalarda en iyi dereceyi almak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı en yukarıya çekmek için oraya gidiyoruz. Ama ben açıkçası birinci olacağımı tahmin etmiyordum. Performansımı yaptıktan sonra çok sevindim. Sevincimin nedeni madalya alacağım düşüncesiydi. Bronz ya da gümüş olur diye düşünüyordum. Notum açıklandıktan sonra rakiplerimi bekledim. Onlardan hata yapanlar ya da kötü performans sergileyenler oldu. Sonunda dünya şampiyonu olduğumu öğrendim. Ama bir süre bunun farkına varamadım. O akşam otele gittiğimde bir durgunlaştım. Günler geçtikten sonra ne kadar önemli bir şey başardığımızın farkına vardım. Şu anda çok mutluyum” diye konuştu.

“Antrenmanda ter dökmeyen yarışmada gözyaşı döker” Çolak için yeni hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Milli sporcu önünde zorlu bir süreç olduğunun bilincinde. Çolak “Olimpiyatlara katılmaya hak kazandık. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek için daha ciddi ve daha zorlu bir antrenman programı yapmamız gerekiyor. Bu da zaten hazır şu anda. Ben dünden itibaren başladım antrenmanlara ve zorlu bir yolculuk beni bekliyor. Ama ben buna hazırım. O zorlukları yaşayacağımı biliyorum tabii ki ama bir hedefim var. O hedef de olimpiyatlarda madalya kazanmak. Bunun için zaten elimden geleni yapıyorum. Antrenmanda ter dökmeyen yarışmada gözyaşı döker. Ben de mümkün olduğu kadar antrenmanlarda ter döküp yarışmada onun karşılığını almak istiyorum. Olimpiyatlara son dünya şampiyonu olarak gideceğim. Bu da benim için bir avantaj. Bunu iyi değerlendirmek istiyorum” dedi. İbrahim Çolak, eski bir jimnastikçi olan amcası Erkan Çolak sayesinde jimnastikle beş yaşında tanışmış. 19 yıldır Şavkar Jimnastik Kulübü’nün sporcusu ve yine 19 yıldır antrenörü Yılmaz Göktekin tarafından çalıştırılıyor. Özellikle son yedi sekiz yıldır jimnastiğe olan ilginin artmasından memnun. Kazandığı dünya şampiyonluğunun bu ilgiyi daha da artırmasını umut ediyor. Jimnastiğin bütün sporların temeli olduğunu vurgulayan Çolak, “Jimnastik, küçük yaşta başlanması gereken bir spor. Kazandırdığı esneklik, kuvvet ve koordinasyon sayesinde çocuklar başka bir branşa yönelse bile çok hızlı bir şekilde yükselebilir” ifadesini kullandı.