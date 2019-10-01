Jinekoloğa iki kadın hastasına cinsel saldırı suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası

Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-KENDİSİNE tedavi için gelen iki kadın hastasına özel muayenehanesinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan jinekolog Prof. Dr. F.S'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme jinekolog F.S.'yi, iki mağdura yönelik "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 11 yıl 8'er ay olmak üzere toplam 23 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü celseye, tutuklu sanık F.S. getirildi. Duruşmada mağdur kadınlar R.T. ve A.D. de ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada, mütalaasını bildiren savcı, sanığın kendisine tedavi amacıyla gelen kadınları cinsel yönden uyarıp sıvı alması ve bu sıvı üzerinde test yapması gerektiği yönündeki sözlerle kandırarak cinsel organlarına parmak sokmak suretiyle "Nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savcının mütalaası üzerine savunması sorulan sanık F.S. ise "45 yıllık meslek hayatımda ilk kez bu kadar onur kırıcı bir durumdayım. Tutuklu kaldığım süre içinde vicdanımı sorguladım ancak asla kul hakkına girmedim. Yaşım 70'e yaklaşırken ruhsal, bedensel ve akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim. Jinekolojik muayene her zaman farklıdır. Her hasta genital bölgesini açar. Bazen yanlış yorumlamalar olabilir. Şikayetçilerin beyanından öte kesin ve inandırıcı deliller bulunmamaktadır. Ben yemin ediyorum ki cinsel dürtü ile yaklaşmadım. Beraatimi aksi görüşteyseniz tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık F.S. son sözünde de, "Aklımdan intiharlar geçiyor. Ben kul hakkı almadım. Vereceğiniz cezadan önce tahliyemi talep ediyorum" dedi.