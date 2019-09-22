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Jinekologlar ‘Yaşasın anneler’ sloganıyla Ordu’da buluştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.09.2019 15:03 | Son Güncelleme

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ordu-Giresun Şubesince düzenlenen toplantıda, gebelikte anne ölümlerini en aza indirmek için yapılması gerekenler alanında uzman hekimler tarafından paylaşıldı.Derneğin Ordu-Giresun Şubesi tarafından bir otelde toplantı düzenlendi.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ordu-Giresun Şubesince düzenlenen toplantıda, gebelikte anne ölümlerini en aza indirmek için yapılması gerekenler alanında uzman hekimler tarafından paylaşıldı.
Derneğin Ordu-Giresun Şubesi tarafından bir otelde toplantı düzenlendi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke’nin de katıldığı toplantıda, özellikle gebelikte anne ölümlerini en aza indirmenin yolları konuşularak, katılımcılara bilgilendirmede bulunuldu.
Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, Türkiye’de son 20 yıla bakıldığı zaman anne ölümlerinde azalma olduğunu ve iyi bir noktaya gelindiğini söyledi. Türkiye’deki 6 bin kadın doğum doktoru ile gebeliğe bağlı anne ölümlerindeki sayıyı daha da azaltmak için her ilde çalışma yürüttüklerini ifade eden TJOD Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, “Bugün de amacımız anne ölümlerini azaltmak. Ancak duyduğumuz veriler Ordu için çok yüz güldürücü. Buradaki en önemli katkı hekim arkadaşlarımızın birbirleri ile olan dayanışması. Bu dayanışma varsa, o ilde anne ölmüyor” dedi.
“Önlenebilir anne ölümleri var, önleyemediklerimiz var” diyen Prof. Dr. Karateke, “Allah’tan gelip hiçbir şey yapamadığımız ölümler var. Önlenebilir, kanamadan, gebelik zehirlenmesinden anne ölümlerini Türkiye’de hep beraber ortadan kaldırmak için var gücümüz ile çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Derneğin Ordu-Giresun Başkanı Doç. Dr. Melahat Atasever, Ordu’da ikincisi düzenlenen toplantının, gelen hekimlere çok faydası olduğunu belirtti. Ellerinden geldiği kadar doktorlara eğitim vermeye çalıştıklarının altını çizen Atasever, “Bu toplantıları düzenlemeye devam edeceğiz. Bunlardan hem hastalarımız, hem de doktorlarımız faydalansın istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Anne ölümlerinin en önde gelen nedenlerin birisi doğum sonrası kanamalar”
Programın Oturum Başkanı Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Timur, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğinden yetkililerin ve Türkiye’de alanında uzman hocaların bu toplantıya katıldıklarını belirtti. Yaklaşık 50’ye yakın kadın doğum uzmanına özellikle Türkiye’de anne ölümlerinin en önde gelen nedenlerinden biri olan doğum sonrası kanamalarda eğitim verdik ve bilgi paylaşımında bulunduk. Toplantının bilimsel içeriği çok yoğun geçiyor. Doğum sonrası kanamalar aslında ülkenin gelişmişlik göstergesi. Çünkü anne ölümlerinin en önde gelen nedenlerinden biri doğum sonrası kanamalar. Biz bunları kadın doğum hekimleri, ebelerimiz, hemşirelerimiz, yardımcı sağlık personellerimiz ile bunun önüne geçersek, anne ve bebek ölümlerini azaltırsak, ülkemiz daha gelişmiş bir düzeye gelecektir. Bu kapsamda Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ‘Yaşasın anneler, anneler yaşasın’ programı çerçevesinde değişik illerde eğitim programları düzenliyor” ifadelerini kullandı.

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