Jinekolojik muayenede koloskopi kullanımına hangi durumlarda başvurulur?

Tıbbi olarak jinekolojik hastalıklar olarak adlandırılan kadın hastalıkları problemlerinde şikayeti yaratan hastalığın temeline inip hastalığı ya da şikayeti önleyerek hastanın yaşam kalitesi ve ömrünü uzatmak jinekolojinin temel amacıdır. Hastalığın ne kadar süredir var olduğu, hastayı ne kadar etkilediği, ağrılı ise ağrıyı neyin artırıp azalttığı, birden fazla problemin varlığının araştırılır, varsa daha önce uygulanan kontroller ve tedaviler sorgulanır.

JİNEKOLOJİK MUAYENE NASIL YAPILIR?

Kadın hastalıkları doktoru, jinekolojik muayeneye genel değerlendirme ile başlar. Kansızlık, lenf nodları, nabız, tansiyon, meme ve koltuk altı değerlendirilir. Karın hassasiyeti, eski ameliyat izleri yapılan karın muayenesi ile değerlendirilir.

Jinekolojik masada yapılan kadın hastalıkları doktorunun yaptığı değerlendirmede vajinal bölgede görülen kızarıklık, yara ve siğil varlığı değerlendirilir. Elle yapılan muayenede rahim hareketlerinde ağrı, yumurtalık bölgesinde kistler ve kitleler, rahmin normalden iri miyomlu yapısı tespit edilir. Spekulum adı verilen alet ile rahim ağzı görülür, smear alınabilir, rahim mesane ve son barsak sarkmaları tespit edilebilir. Anormal vajinal akıntılar kültür ve yayma tetkikleri ile enfeksiyonlar açısından değerlendirilir. Yapılan ultrasonografi ile muayene tamamlanır.